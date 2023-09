É o quinto dia da greve dos trabalhadores da produção automóvel nos Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o sindicato United Auto Workers (UAW) convoca uma paralisação simultânea contra as fabricantes que são conhecidas como “as três de Detroit”: General Motors, Ford e Stellantis (esta marca europeia dona da Peugeot Citroen é liderada pelo português Carlos Tavares).

Por trás do protesto estão reivindicações salariais, mas os grevistas não exigem apenas salários mais altos, pedem uma redistribuição mais equilibrada dos ganhos do setor, entre trabalhadores e gestores ou acionistas. A mesma linha de argumentação tem alimentado uma greve que dura há meses dos trabalhadores da indústria do cinema que reclamam uma repartição dos ganhos dos estúdios com a distribuição de conteúdos em streaming. “É ganância desregulada”, denuncia o ator americano Chris Marrone.

“O executivo de topo recebe 400 milhões enquanto os criativos que geram o dinheiro recebem menos de 0,5% disso.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.