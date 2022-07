Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Costa já enviou uma mensagem a Luís Montenegro para se encontrarem para discutir o novo aeroporto de Lisboa, mas a data ainda não está marcada. O novo líder do PSD já tem, no entanto, uma posição para apresentar ao primeiro-ministro. Na primeira reunião da comissão permanente, segundo apurou o Observador junto de fontes conhecedoras do processo, foi decidido que o PSD de Montenegro vai exigir que o Governo faça a avaliação ambiental estratégica que tinha acordado com o PSD de Rui Rio. Além disso, a direção social-democrata concorda que, neste momento, a solução mais adequada é a de Passos Coelho (Aeroporto da Portela + Aeroporto do Montijo), mas admite apoiar outra se o estudo que pede ditar o contrário.

Luís Montenegro quis que a decisão sobre o novo aeroporto fosse uma decisão colegial — em conjunto com os seus vice-presidentes, o secretário-geral, Hugo Soares, e o futuro líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento — e, por isso, levou a decisão à reunião de cúpula do partido que decorreu na última segunda-feira ao meio-dia. A meio da tarde, após ir à primeira audiência com o Presidente da República, o novo líder do PSD não escondeu que já tinha um “princípio de reflexão na comissão permanente” e que iria “transmitir a dimensão dessa situação” ao primeiro-ministro. Reiterava ainda a “disponibilidade do PSD para dialogar com o PS para um investimento que é estratégico para o país”.

