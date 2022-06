Mota Pinto deve continuar? "A direção da bancada deve estar alinhada com liderança de Montenegro"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Hugo Carvalho foi eleito pelo Porto e agora por Viseu, distrital que é liderada por um dos maiores apoiantes de Luís Montenegro. Depois de ter sido aposta de Rui Rio e ter apoiado Jorge Moreira da Silva, acredita que “a bancada não se vai insurgir contra Luís Montenegro” e diz que a “direção da bancada tem que estar alinhada” com a nova liderança do partido, admitindo que possam existir mudanças naquilo que é a direção do grupo parlamentar. A entrevista foi gravada poucas horas antes do debate e votação da despenalização da eutanásia.

Já votou a favor da eutanásia no passado, vai manter o mesmo sentido de voto?

Este é um tema que, sendo fraturante, todo o país concorda que é de consciência. E quando é sobre consciência é sobre a minha e sobre essa já fiz muita reflexão. Discuti o assunto dentro do Parlamento e fora, muitos anos antes de cá estar e depois de ter entrado. A minha consciência disse-me na altura e diz-me agora que neste quadro — isto não é só dizer que é contra ou a favor da eutanásia no abstrato, é preciso perceber como é que é aplicada –, mantenho, a minha posição e a de respeitar a da sociedade. Há um outro voto e eu, sendo a favor da eutanásia, também sou favorável à ideia do referendo. Se eu voto pela minha consciência, também tenho que respeitar que a sociedade vote de acordo com a sua.

Mas isso não é dizer que o debate não foi assim tão alargado?

Foi muito alargado dentro das portas do Parlamento e fora. Nenhum tema é um tema qualquer, mas este é um assunto que marca o país. Não sou nada contra a ideia de existir um referendo, dependendo do que for. Também adianto já que vou votar contra o projeto do Chega, que pede um referendo à moda do Chega, simplificando tudo, sem dizer nada sobre se tem doença fatal, doença incurável, se tem sofrimento crónico. Enfim, é preciso colocar as coisas nos devidos termos. Tenho a minha opinião, mas respeito a de todos os outros.

O PSD deu liberdade de voto não só na eutanásia mas também no referendo. No referendo não devia ter imposto uma disciplina de voto, visto que não é uma questão de consciência?

É uma discussão que foi longa. Há uma corrente de pensamento de que esta é uma questão política e outra de que isto é relacionado com a matéria da eutanásia e de que os deputados estão mandatados para decidir sobre isto. O que se entendeu é que a posição do partido também é expressa por quem cá está e a liberdade foi dada nas duas matérias, ainda que tenham existido congressos do PSD em que foram moções aprovadas contra este tema.

Esta posição pode ter sido tomada devido ao momento de transição de liderança?

A mudança de liderança dificulta muitas coisas, mas também facilita algumas. Aqui penso que não. Já noutras ocasiões isto aconteceu. Nesta matéria, que é tão fraturante, as diferentes opiniões existem, e não só no PSD, em todos, tirando os extremos.

Ainda sobre a eutanásia. Acredita que estes projetos foram corrigidos o suficiente para ultrapassar as dúvidas do Presidente da República?

O melhor que poderia dizer foi o que me disse o meu telemóvel há pouco numa notificação a dar conta de que Marcelo Rebelo de Sousa manteria as dúvidas. Portanto, as dúvidas são dele, não são minhas.

E acha que está a ser isento na análise? Nessas dúvidas? Ou há a questão da consciência de Marcelo Rebelo de Sousa

Isso não saberia responder. Não estou nem dentro nem fora da consciência de Marcelo Rebelo de Sousa e diria apenas que tem cumprido ao longo dos anos o papel de Presidente da República de forma exímia.