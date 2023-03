Paulo Mota Pinto vai integrar a comissão parlamentar de revisão da Constituição da República. A decisão foi tomada por Joaquim Miranda Sarmento, líder da bancada do PSD, e teve o ‘ok’ de Luís Montenegro. O antigo juiz do Tribunal Constitucional, que será suplente nesta comissão, entra para o lugar do deputado António Prôa, que aceitou abdicar em função do jurista e Professor de Direito Constitucional.

O regresso de Mota Pinto estava a ser aguardado com alguma expectativa no grupo parlamentar do PSD. O social-democrata suspendeu o mandato de deputado depois de Luís Montenegro ter comunicado que não contava com ele para permanecer à frente da bancada do PSD – o antigo juiz queria manter-se no cargo, mas o líder social-democrata abdicou de Mota Pinto, com quem teve vários embates durante a era Rio, para escolher Joaquim Miranda Sarmento como presidente do grupo parlamentar do PSD.

Em abril de 2022, Paulo Mota Pinto foi eleito como novo líder da bancada parlamentar com o voto favorável de 71 dos 77 deputados eleitos, chegando aos 92%. Na altura, este resultado foi interpretado como um sinal de coesão do rioísmo e uma última demonstração de força dos indefetíveis de Rui Rio. Ainda assim, Montenegro entendeu por bem optar por Miranda Sarmento, apesar de Mota Pinto ter manifestado vontade para continuar.

