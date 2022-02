Mulheres unidas por mais bem-estar nas empresas

Como podem as empresas fazer diferente?

Mas, afinal, o que é que uma empresa pode fazer com vista a contribuir para o bem-estar dos colaboradores? Paula Duarte, Coach de saúde e bem-estar e uma das três responsáveis pelo Wellness MAO – WELL4FEM, responde que tal pode passar por “criar espaços de bem-estar nas próprias empresas, onde os colaboradores possam relaxar e recuperar”, mas também por “definir dias dedicados ao cuidado dos colaboradores ou oferecer serviços e produtos que contribuam para a qualidade de vida no trabalho”.

“Os colaboradores não devem ser encarados como números, eles são a força motriz de cada empresa, e a sua individualidade deve ser reconhecida e valorizada”, sublinha a licenciada em relações públicas e publicidade, realçando que “este é também um dos pressupostos do Wellness MAO”. Nesse sentido, propõem-se “destacar os pontos fortes de cada colaborador, elaborando programas personalizados, que vão ao encontro das reais necessidades de cada um”, porque “um colaborador feliz e motivado é mais produtivo e empenhado”.

Boa prática destacada e premiada

Em dezembro último, a relevância do Wellness MAO – WELL4FEM foi reconhecida pelo júri do Prémio Melhor Ideia de Negócio – Go Green Go Social 2021, promovido pela NOVA FCSH e pelo Santander Universidades. Mas, já antes, a plataforma tinha sido destacada como boa prática de empreendedorismo feminino por três iniciativas europeias distintas, além de que tinha arrecadado outros dois prémios. Sílvia Vaz Pinto, também empreendedora na área do bem-estar, frisa a importância destas distinções, em particular da que chegou já no final de 2021: “Foi uma conquista muito importante para nós, principalmente pela confiança que isso nos trouxe. O pensamento imediato foi que valeu a pena e que nós temos o que o mercado precisa.” Além disso, considera que “ganhar perante tantos projetos incrivelmente inovadores foi muito bom e revelador da credibilidade do projeto”.

Na mesma edição do prémio, cujo pitch final aconteceu no dia 14 de dezembro de 2021, foram também premiados os projetos CO2 Diamonds e Fluxo Livre, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Para a licenciada em gestão de recursos humanos e psicologia, é importante que se realizem estas competições de ideias inovadoras e empreendedorismo, as quais comparara a “participar numa reunião de brainstorming”. “Ideias que, à partida, podem não estar relacionadas com o nosso projeto, podem acabar por fomentar novas ideias e abrir novas perspetivas”, observa, acrescentando que estes concursos são “o ambiente ideal para aguçar o engenho humano, quer pelo estímulo extra de ser melhor para vencer, quer pelo contacto com diferentes conceitos”.

Do Facebook para o futuro

O projeto Wellness MAO – WELL4FEM só é possível porque, há cerca de cinco anos, surgia no Facebook a comunidade Mulheres à Obra, como resultado de “uma discussão num grupo de mães sobre as dificuldades de conciliar a vida familiar com a vida laboral”, recorda Camila Rodrigues. Na sequência daquele debate, foi criado um grupo com o propósito específico de “facilitar as sinergias entre estas mães e rapidamente o grupo se abriu a todas as mulheres, independentemente de serem mães ou não”. Hoje, mais de 150 mil mulheres integram o grupo, está disponível um portal com mais de 400 artigos informativos publicados, lançaram um livro (Mulheres à Obra – Movimento mulheres empreendedoras, da autoria de Camila Rodrigues e Carla Lopes) e organizam uma conferência e feira de negócios anual, além de que são desenvolvidas diversas iniciativas formativas e de networking.