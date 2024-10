"Não são os escritores que vendem mais que vão constituir o cânone no futuro"

Das cantigas da lírica galego-portuguesa à consagração no palco mundial das letras com a nobelização de Saramago, dos poetas do renascimento onde Camões se firmou como estrela polar à chegada do modernismo ao nosso país, abraçada por Pessoa e restante geração d’Orpheu — pela sua antiguidade e pelo papel enquanto entreposto cultural, Portugal tem um longo e rico legado literário, mesmo que por vezes esquecido ou mal amado. Este livro, argumenta uma das suas responsáveis, não só o explora como explica de que forma influenciou e deixou-se influenciar pelo mundo.

Parte do ciclo criado pela chancela Temas e Debates — inaugurado com História Global de Portugal, em 2020, ao que se seguiu História Global da Alimentação Portuguesa, em 2023 — este título, acabado de sair, deve o seu nome justamente à corrente historiográfica que batiza todas estas obras: História Global, que não é mais do que uma forma de fazer historiografia não limitada por constrangimentos geográficos ou sequer temporais. Ou seja, que procura incluir todo o tipo de contributos, venham de onde vierem ou de quando vierem, mesmo que seja centrada num tema em particular.

Como é que isto se aplica a uma História Global da Literatura Portuguesa? A ideia é mais simples do que parece. “Partindo da história da literatura, não nos vamos confinar à literatura portuguesa. Vamos pô-la em interação com outras literaturas. Mais: não vamos reduzir-nos a compartimentos estanques dentro da literatura, mas sim fazer interagir”, conta Isabel Ponce de Leão. Uma das quatro pessoas responsáveis pela direção científica deste projeto — as outras três são Annabela Rita, José Eduardo Franco e Miguel Real — a professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Fernando Pessoa explicou ao Observador os objetivos deste livro que contou com mais de 100 contribuições de académicos espalhados pelo globo.

Para que fique claro, Isabel Ponce de Leão volta a providenciar outra definição: “É global porque interage com todas as outras literaturas e porque não fica adstrita a um espaço, a um tempo, digamos assim; antes estabelece conexões com diferentes datas da história”. Talvez um exemplo que ajude a perceber de forma cristalina o que motiva este projeto é o verbete que a própria professora assina, “Sob os desígnios da Caaba”, sobre a influência do mundo árabe na literatura portuguesa. Ora, este assume o seu maior peso dado o legado cultural da presença moura na Península Ibérica e na forma como a sua poesia alimentou as primeiras cantigas de amigo portuguesas, mas não se limita a isso. Mesmo partindo desse período da Idade Média, o capítulo descreve que tipo de relação a literatura árabe foi tendo não só com Portugal, mas com o Ocidente, ao longo da história.