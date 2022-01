Não são só as escolas: peritos dizem que Super Ómicron já está a alimentar a quinta vaga

Em conversa com o Observador, o cientista avisa que a BA.2 pode ser confundida com a Delta, como se esta última “fosse resistente e não desaparecesse”. Isso está mesmo a condicionar a velocidade com que os estudos em torno da BA.2 estão a decorrer: não sabendo distinguir os casos de Delta e os casos da segunda sublinhagem da Ómicron, torna-se mais difícil determinar a gravidade da Covid-19 que elas causam, a capacidade para escapar ao sistema imunitário e a transmissibilidade do vírus. E admite que o aumento da incidência em Portugal desde 14 de janeiro terá não só a ver com a retoma da vida após a contenção de Natal, mas com um efeito da BA.2: “Estamos sempre nos campos das possibilidades. Podemos assumir que há um impacto, mas que a influência será relativamente subtil e não será muito expressiva”

Diana Lousa também acredita que parte do descontrolo no número de novos casos na quinta vaga pode justificar-se com a sublinhagem BA.2: “Ela ganhou terreno em relação à BA.1, isso significa que consegue propagar-se facilmente”. A bioinformática, que está há dois anos a acompanhar os saltos da SARS-CoV-2 de variante em variante, argumenta que as previsões nestes casos é mesmo que uma nova sublinhagem com essas características traga consequências para a situação epidemiológica. Só que desta vez “não temos uma ideia real dos números”.

Nova sublinhagem é 1,5 vezes mais transmissível. Pode ser bom sinal

Isto são más notícias? Para o progresso do conhecimento científico, sim. Na prática, não há motivos para mais preocupações. João Manuel Braz Gonçalves, virologista da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, nota que o surgimento destas sublinhagens é o que se espera quando a convivência de um vírus com a humanidade começa a entrar em equilíbrio. É quando, quando o SARS-CoV-2 saltou de uma variante dominante para outra, a transmissibilidade aumentou cerca de cinco vezes: “Não percebemos bem porquê, é um mistério, mas a evidência é esta”.