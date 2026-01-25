Narcosubmarino esteve três semanas no mar com nove toneladas de cocaína. Como a PJ foi surpreendida na possível maior apreensão de sempre

A envergadura dos meios acionados pela Marinha e a Força Aérea para interceptar um semi-submersível em alto mar contrasta com o pequeno bote que abordou o ‘narcosubmarino’ artesanal, mas bastante comprido, que tinha saído da América do Sul há cerca de três semanas, apurou o Observador. Lá dentro, três colombianos e um venezuelano transportavam perto de 9 toneladas de cocaína, o que pode representar a maior apreensão de cocaína de sempre pela PJ.

A embarcação intercetada a cerca de 200 milhas dos Açores transportava droga que poderia render “centenas de milhões de euros” aos grupos de “criminalidade altamente organizada”. Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, explicou que apesar de ser “uma construção artesanal”, tem muita tecnologia, suficiente para “atravessar o Atlântico de forma dissimulada”.

A troca de informação centralizada no MAOC (entidade sediada em Lisboa que concentra informação sobre o narcotráfico) durava “há algumas semanas”, mas a parte “mais operacional foi desenvolvida” nos últimos três dias. Meios da Marinha e da Força Aérea levaram a PJ a detetar a embarcação que teve que ser, como habitual nestas situações, abordada discretamente — para evitar que os tripulantes se desfaçam da carga ou que se atirem para o mar, obrigando as autoridades a resgatá-los.

Os quatro tripulantes acabaram detidos, mas não foi possível recuperar o ‘narcosubmarino’, que afundou, ou a totalidade da carga. Como aconteceu na operação El Dorado, em novembro, não foi possível levar a embarcação até aos Açores ou recuperar a totalidade da carga. Os sul-americanos — que a PJ não duvida que pertençam a uma rede criminosa — já estão nos Açores, onde serão ouvidos para conhecerem as medidas de coação.