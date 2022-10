Nos últimos dias a Noruega anunciou a detenção de, pelo menos, sete russos por estarem a utilizar drones no país. Um dos homens identificados é Andrey Yakunin, filho de um dos homens fortes de Putin outro um cidadão que tem também cidadania israelita. As detenções acontecem depois de detetados drones a sobrevoar áreas como aeroportos ou zonas de fronteira com a Rússia e depois de nas últimas semanas terem sido identificados também drones a sobrevoar as zonas dos gasodutos noruegueses.

Andrey Yakunin, um dos russos — que também tem cidadania britânica — detidos, já recorreu da decisão. De acordo com o comunicado dos advogados do filho de um dos homens forte de Putin, a detenção “não é legal”, alegando que Yakunin “não infringiu as sanções aplicadas”.

E se as detenções acontecem ao abrigo das sanções impostas desde o início do invasão russa à Ucrânia, com os incidentes nos gasodutos no Mar do Norte, o primeiro-ministro norueguês não teve qualquer dificuldade em apontar culpados para as ações de registo de imagens com recurso a drones no território do país: a Rússia.

