Nos bastidores das cinco maiores campanhas das presidenciais

À volta da mesa retangular comprida, colocada no centro de uma sala com vista para o exterior, estão nove pessoas. O candidato está no centro e tem a mulher, Dina Nunes Ventura, à sua esquerda. Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, está à direita. Os deputados e dirigentes nacionais Patrícia Carvalho e Diogo Pacheco Amorim também estão sentados à mesa, o mandatário Pedro Tinoco Faria, assim como Pedro Miguel Pinto, secretário da Mesa da Convenção e um dos coordenadores autárquicos do Chega. Há um lugar também para Luís Miguel Sousa, fotógrafo do Chega que segue na comitiva, e Diogo Avó, responsável por gravar vídeos para as redes sociais. Da direção, quem está com lugar na comitiva que segue na carrinha vai tendo assento nas reuniões.

A comitiva de André Ventura está reunida num hotel no Porto a ultimar preparativos para a ação da tarde. Durante toda a campanha, houve apenas um evento a meio da manhã e outro ao fim da tarde, o que dá mais tempo à comitiva para estar junta e longe dos jornalistas. O presidente do Chega não se multiplica em presenças. Nem precisa. Faz apenas questão de preencher os dois principais noticiários: o da hora de almoço e o da hora de jantar. Nos intervalos, trabalha para as redes sociais, que lhe permitem enviar mensagens sem filtro para os milhares de pessoas que o seguem nas várias plataformas.

Ao contrário do que acontece na esmagadora maioria das vezes, André Ventura não está com seguranças. É uma reunião de equipa e Marco Fortes mantém-se apenas no hall, à porta, muito mais relaxado do que nas exigentes arruadas. Habitualmente, há duas reuniões por dia, uma depois da ação da manhã, ao almoço ou depois da refeição e outra à noite.

É André Ventura, naturalmente, quem lidera a reunião a que o Observador assistiu. Estão a preparar a descida de Santa Catarina, no Porto, e o comício final. Ventura confirma o percurso e o local do discurso com Patrícia Carvalho, que já foi assessora de imprensa antes de chegar a deputada, enquanto recorda outras arruadas no mesmo sítio. E começa a colocar os temas que quer abordar nos últimos dias: imigração, impostos, José Sócrates. Vão sendo atiradas ideias. Dina sugere que se fale de turismo, recuperam a questão das pessoas com necessidades especiais depois de um encontro no Mercado das Caxinas, em Vila do Conde. Acabam por se recentrar naquilo que é mais prioritário.

Ventura está a prever 10 ou 15 minutos de discurso, depois de uma arruada “muito cansativa”, com uma “mensagem rápida e eficaz”. Lembra-se de que ainda não falou do voto dos emigrantes em discurso, até porque muitos têm vindo ter consigo para se queixarem da necessidade de deslocação aos consulados. Também quer recuperar o tema imigração, com Diogo Pacheco Amorim a dizer que no Porto há “problemas gigantescos”.

Instala-se uma confusão entre a palavra emigração e imigração, Pedro Pinto alerta que há muitos portugueses lá fora que ainda acham que vão receber os boletins, Tinoco explica que há falta de informação, cruzam-se conversas e Ventura pára para esclarecer: “Agora, estava a falar de imigração, com i”. Segue a conversa: “Temos de mudar para o voto, na fase final tem de ser”, diz Dina Nunes Ventura, muito interventiva. A mulher de Ventura juntou-se à campanha no fim de semana e não voltou a sair. Nas muitas campanhas que já tem nas pernas, esta é uma novidade para Ventura — nunca a mulher assumiu tanto protagonismo como agora.

Diogo Pacheco Amorim, acabado de se juntar à campanha, ainda ensaia a possibilidade de o discurso ser maior, uns “20, 30, 40 e 50 minutos”, o que arranca gargalhadas à mesa. “Está cheio de energia. Vê-se que acabou de chegar.” Ventura assume que o discurso depende sempre da “energia que as pessoas passam” e avisa que “ainda tem de ter voz para amanhã [quinta-feira] e sexta-feira”.