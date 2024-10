O celibato obrigatório devia acabar na Igreja? Três padres casados contam a sua história

Ivan Petliak é padre da Igreja Greco-Católica Ucraniana, uma das 24 igrejas que compõem a Igreja sob a autoridade do Papa (a latina e as 23 Orientais). Chegou a Portugal em 2016 e instalou-se na diocese de Setúbal no ano seguinte, com a missão de dar apoio pastoral à vasta comunidade de imigrantes ucranianos que vivem na península de Setúbal. Ao contrário do que acontece na Igreja Católica de rito latino (maioritária em Portugal e na generalidade do Ocidente), em muitas Igrejas Católicas Orientais o celibato não é uma obrigação transversal a todo o clero: há padres celibatários e monges, mas também há padres que casam e constituem família.

Quando veio para Portugal, o padre Ivan Petliak trouxe consigo dois seminaristas, com o objetivo de completarem a sua formação na Universidade Católica Portuguesa, serem ordenados padres e ficarem no país a servir a comunidade ucraniana. Um deles voltou para a Ucrânia ao fim do mês, mas o outro, Nazar Kruk, ficou: casou-se em Setúbal em setembro de 2023 com a mulher que conheceu por uma story do Instagram, e foi ordenado padre no verão passado, no Santuário de Fátima. Ao mesmo tempo que acompanham as comunidades ucranianas, estes padres colaboram com as dioceses portuguesas (onde faltam padres) no serviço às paróquias do rito romano.

Encontramos o padre Nazar Kruk, 29 anos, na companhia da mulher, Tetiana Antish, da mesma idade, numa esplanada em Setúbal com vista para o rio Sado e a península de Tróia. Estamos a menos de 100 metros da igreja de São Sebastião, no centro da cidade — não só a igreja onde Nazar e Tetiana se casaram, mas também a igreja onde, alguns meses depois, Nazar foi ordenado diácono numa celebração inédita em Portugal, realizada no rito bizantino, tradicional desta igreja ucraniana.

Depois da ordenação sacerdotal de Nazar, passou a haver em Portugal dois padres católicos legalmente casados. Mas Nazar e Ivan são uma ínfima exceção entre os milhares de sacerdotes que vivem e trabalham em Portugal. São católicos, partilham a fé e a pertença eclesial com os católicos portugueses, celebram os mesmos sacramentos e estão igualmente sob jurisdição do Papa Francisco — mas não estão obrigados à disciplina do celibato e vivem abertamente com as suas famílias.

Como é possível? Ambos já ouviram esta pergunta muitas vezes, embora tenham experiências diferentes. Ivan Petliak não esconde que já foi alvo de críticas, tanto de fiéis como de outros padres. “Por vezes, os padres católicos da Igreja Romana pensam que estão acima de nós. Que escolheram um caminho melhor, a que se dedicam totalmente, que fazem mesmo sacrifício, enquanto nós dividimos a nossa vida”, admite Ivan, sentado à mesa junto da mulher e dos filhos, na sala de jantar da sua casa. “Algumas pessoas conservadoras têm um olhar que não querem mudar. Algumas não me aceitaram, não queriam rezar comigo. É a sua escolha. Eu faço a minha parte.”

A experiência de Nazar é diferente. À entrada da igreja de São Sebastião, o padre e a mulher são recebidos entusiasticamente por duas funcionárias da paróquia. “Padre Nazar, há tanto tempo! Tetiana! Como está? Já está a passar um aninho desde o casamento, não é?”, pergunta uma delas, enquanto distribui beijos e abraços pelo casal e nos abre a porta para que possamos visitar a igreja e fotografar Nazar e Tetiana no interior.