O coração rápido dos Linda Martini contra o assombro: "Nunca fomos tanto sobre o agora"

Senhoras e senhores, eles são os Linda Martini, banda com mais de 20 anos de história e uma das forças musicais mais relevantes do país desde o início do milénio. Passa-Montanhas, o sétimo álbum de originais, chega já esta sexta-feira, 24 de janeiro. Mais do que nunca, como descrevem em entrevista ao Observador, trata-se de um disco sobre o “agora”, com muitas leituras internas e externas para se fazer.

A capa, amarela, apresenta um rosto negro ao centro. Coberto por um passa-montanhas, que muitos também conhecem como balaclava, revela apenas um olhar atento e vigoroso. Trata-se de uma figura bem real; ou, melhor, trata-se de uma personagem criada por uma pessoa real que marcou a juventude de todos os membros dos Linda Martini. Ficou conhecido como o Corvo, um “herói da periferia” na Linha de Sintra, e a sua história inspiradora foi agora recuperada pela banda para embrulhar canções políticas e sociais que, acima de tudo, deixam um apelo: “conversar melhor”.

A apologia do diálogo é também uma conversa interna. Este é o primeiro disco do grupo com Rui Carvalho, mais conhecido pelo seu trabalho a solo enquanto Filho da Mãe, que se tornou o guitarrista dos Linda Martini nas últimas duas digressões, após a saída de Pedro Geraldes do coletivo. São estas nuances de círculo fechado, que refletem sobre como é manter uma banda há mais de duas décadas no ativo, mas também os grandes temas que hoje marcam o mundo, que ditaram e moldaram este Passa-Montanhas. O álbum será oficialmente apresentado no Lisboa Ao Vivo a 31 de janeiro; e no Hard Club, no Porto, a 1 de fevereiro. O primeiro concerto, contudo, acontece já esta sexta-feira, dia 24, em Tondela.

A história real do Corvo, “herói da periferia” que inspirou o imaginário do novo álbum

Foi em maio de 2023 que a banda composta por André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Rui Carvalho se trancou durante quase duas semanas para uma residência artística no Serra, espaço cultural em Leiria. Foi uma das estratégias que, com o tempo e a evolução das vidas de cada um, arranjaram para compor álbuns e escapar às muitas distrações e afazeres do dia a dia. As bases das canções que viriam a resultar em Passa-Montanhas foram forjadas naquele local, depois trabalhadas no estúdio HAUS em Lisboa e, só depois, gravadas no meio das montanhas da Catalunha, com o produtor e amigo Santi Garcia.

Os Linda Martini dizem nunca ter feito um álbum conceptual, mas a verdade é que muitas vezes arranjaram conceitos para embrulhar as canções compostas num determinado período — até porque um disco necessita sempre, pelo menos, de um título e uma capa, uma(s) palavra(s) e uma imagem que sirvam de fio condutor.

“Olhando para os discos anteriores, é uma coisa que pontualmente vamos buscando: conceitos que nos unam, que façam parte da nossa história em comum”, diz André Henriques. Em Casa Ocupada (2010), homenageavam a sua formação punk e hardcore dos concertos nas casas ocupadas da Grande Lisboa. O homónimo Linda Martini (2018) surgiu naquela fase após aparecer uma foto da estudante italiana que deu o nome à banda. Em Sirumba (2016), evocavam o jogo de polícias e ladrões que estava desenhado a giz no chão de uma das escolas por onde vários passaram. Desta vez, a inspiração também chegou através de um elemento visual e voltou a passar pelas memórias de juventude no eixo Queluz-Massamá, onde cresceram todos os membros (e ex-membros) da banda. Passa-Montanhas representa, nesse sentido, um certo regresso às raízes.

Foi num jantar com uma amiga local que Hélio Morais redescobriu uma reportagem do jornal Público de 1992, assinada pelo repórter José António Cerejo, e enviada em 2023 pelo jornalista Mário Lopes para a tal amiga em comum. Esta era a história mirabolante de Felisberto “Beto” Cabral, descendente de cabo-verdianos, líder carismático de um grupo de miúdos delinquentes, de famílias pobres e trabalhadoras, racializadas e vítimas de violência policial, que encontrara na figura do Corvo uma maneira de unir os muitos grupos rivais de miúdos que existiam na Linha de Sintra naquela época.

Beto era o líder do Ghetto, de Massamá; mas também existia o Gang do Limão, em Queluz de Baixo; os Beat Street, de Monte Abraão; a Gália, de Queluz; ou o Bronx, da Serra das Minas. Foi depois de uma cena de pancadaria que envolveu dezenas de adolescentes, num ambiente cada vez mais tenso, numa altura em que o flagelo da heroína (e do crime associado) crescia a passos largos, que Beto teve a ideia de inventar um inimigo comum que unisse todos os grupos locais.