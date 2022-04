O debate em versão de bolso. O que precisa de saber se não viu as dez horas de debate

A duração

Um dia e meio. Mais de dez horas de debate parlamentar, alguns pacotes de snacks de mão em mão na bancada do Governo mastigados discretamente atrás da máscara, para enganar a fome. Mais de 50 deputados diferentes a intervirem e cinco membros do novo Governo (além de António Costa, falaram o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, o ministro da Economia, António Costa Silva, a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e por fim a número dois do Governo: a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva. Já para não falar das intervenções cirúrgicas (ver abaixo) do novo presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva – que, neste novo tempo, encurtou o horário de intervalo do almoço para apenas uma hora.

As medidas

O debate podia ser sobre o programa do Governo, mas isso não impediu António Costa de anunciar medidas que não constam no documento. O primeiro-ministro nem perdeu muito tempo e atirou as novidades logo na abertura da discussão — a líder do Bloco, Catarina Martins, viria a criticar a ocasião escolhida por Costa e chamou ao arranque do debate uma “conferência de imprensa sobre o Conselho de Ministros de amanhã [sexta-feira]”. Esse foi, aliás, o dia para o qual Costa apontou a aprovação de um novo pacote de medidas para responder ao aumento de preços dos bens energéticos e alimentares, já antecipando que esse seria um dos temas mais recorrentes do debate. A primeira medida anunciada foi a redução do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) para criar um efeito semelhante ao que teria a redução do IVA para a taxa intermédia (13%), enquanto Portugal não obtém de Bruxelas a autorização para essa redução. Será, no entanto, mantido o mecanismo de compensação fiscal do aumento da receita do IVA nos combustíveis, que tem sido revisto semanalmente.

Costa cedia, assim, à pressão para ir mais longe no alívio do aumento da fatura energética no bolso dos consumidores. Entre a catadupa de medidas anunciadas estão ainda o congelamento, até ao final do ano, da atualização da taxa de carbono e o alargamento de apoios ao setor social, assim como a empresas de setores mais vulneráveis, que consomem muita eletricidade, como os têxteis, a cerâmica ou o papel.

O pacote terá também medidas para as famílias mais vulneráveis: a prestação paga aos agregados com direito à tarifa social de eletricidade para fazer face ao aumento do cabaz dos preços vai ser alargada a todas as famílias que recebem prestações sociais mínimas.

Também ao estreante António Costa Silva, o novo ministro da Economia, coube o anúncio de medidas. Em resposta à bloquista Mariana Mortágua, Costa Silva admitiu a criação de um imposto sobre os lucros “excessivos” das empresas na atual crise.

O sonho europeu

António Costa sai destes dois dias convencido que arrumou a questão sobre a sua saída a meio do mandato para abraçar um alto cargo europeu. Esteve como quis: foi ele mesmo a introduzir o tema, sempre nas entrelinhas, deixou-o como entendeu e não teve quem lhe perguntasse diretamente sobre o assunto que o Presidente da República colocara na ordem do dia. “Nunca abandonámos os portugueses e seguramente não será agora que o faremos”. Estava entregue a encomenda e Costa ainda lhe colocou mais um selo, entre picardias com Rui Rio, dizendo que o líder do PSD bem pode ir e voltar à presidência do partido que ele “estará cá quatro anos e seis meses”. Ok, esta é a garantia mínima de um político quando agarra um qualquer mandato. Mas e se houver uma vaga europeia, ao mais alto nível, que o puxe para Bruxelas a meio do mandato? E se esse caminho se cruzar com o seu? Ninguém perguntou e ninguém ficou a saber isso ao certo. A intenção de ficar resultou vaga, num contexto europeu (e mundial) de tantas surpresas nos dois últimos anos que pouco se poderá garantir sobre o dia seguinte. Quanto mais. E Costa não disse mais, exatamente como quis, sem precisar de saltar das asas do sonho europeu.