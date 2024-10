O depoimento de Salgado, Ricciardi ao ataque e "que se lixem os lesados". A primeira semana do julgamento do caso BES em seis momentos

Os primeiros sinais surgiram ainda em 2013, com suspeitas internas sobre o rigor da gestão que Ricardo Salgado fazia das contas do Banco Espírito Santo. O que é descrito, num primeiro momento, como meros family affairs e tensões entre primos dá lugar, já em 2014, a documentos que — garantiu José Maria Ricciardi em tribunal — seriam “a prova” de que as contas do grupo estavam a ser falsificadas para ocultar perdas de milhares de milhões de euros. Perdas que sustentaram a resolução do banco e que levaram à queda do império Espírito Santo.

O GES/BES chegou ao fim da linha em agosto de 2014. Resultado: milhares de clientes lesados e um impacto gigantesco nas contas públicas. Esta terça-feira, começaram a ser julgados os 18 arguidos — 15 pessoas e três empresas —, acusados de mais de 300 crimes. É o princípio do fim de um dos maiores processos da história da justiça portuguesa.

Os 30 minutos de Salgado em tribunal

▲ Nos trinta minutos em que esteve na sala de audiências, Ricardo Salgado esteve sempre acompanhado pela mulher, Maria João Salgado TERESA DIAS COSTA/OBSERVADOR

Terça-feira, 15 de outubro de 2024. 9h30. Ricardo Salgado chega visivelmente debilitado ao Campus de Justiça, acompanhado pela mulher, Maria João Salgado. À sua espera estavam lesados do BES em protesto, críticos da gestão que o ex-banqueiro fez do banco. Um desses lesados dirigiu-se a Salgado — mas, ao contrário do restante grupo, para lhe desejar votos de “muita saúde”.

Dentro da sala de audiência, aquele que foi o homem forte do Grupo Espírito Santo é o primeiro a fazer a identificação, mas não consegue responder com clareza a todas as 10 perguntas feitas pela juíza Helena Susano.