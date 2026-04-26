O "enfant terrible" do social e o rapaz que sonhava ser modelo: a vida de traumas de Carlos Castro cruzou-se com a ambição de Renato Seabra

Em “Solidão Povoada”, a autobiografia que escreveu três anos antes, Carlos Castro foi mais longe nas revelações sobre a infância e a adolescência. Conta que a família era “pobre e simples” e o pai, mais do que apenas complicado, era “muito violento”. Com a ajuda de um dos irmãos, chegava a amarrá-lo aos pés da mesa da cozinha, para evitar que saísse de casa. Tudo, lê-se na autobiografia, porque não lhe perdoaria a “sensibilidade”, uma espécie de eufemismo para aquilo que, desde os primeiros anos, esteve sempre à vista de todos: Carlos António era homossexual.

Para aumentar ainda mais o desgosto paterno, este filho também era rebelde, por isso, sempre que podia, escapava-se de casa. Ou para se refugiar nas dunas, fronteira natural entre o deserto do Namibe e o oceano Atlântico, a ler ou a escrever os textos que depois enviava para concursos de prosa ou poesia. Ou então para ver filmes, no Cine Moçâmedes ou no Cine Impala, os dois cinemas da cidade.

Também na autobiografia revela que foi justamente numa destas salas que encontrou o seu primeiro amor, um oficial do exército de licença em Moçâmedes. Aconteceu tudo na segunda metade de 1961, meses depois do início da guerra no norte de Angola.

O oficial tinha 24 anos, Carlos apenas 15. Conheceram-se durante a sessão de “Sentimento”, de Visconti, estavam sentados lado a lado. Apresentaram-se, falaram sobre aquele e outros filmes, Carlos fez-se cicerone durante aqueles dias de férias e levou o oficial, “dono de uma figura de impressionante beleza e de uma personalidade rara”, a passear pelos sítios mais emblemáticos da cidade. Uma noite, revelou em “Solidão Povoada”, escaparam juntos para o deserto. “Se pudesse ter sido escrito na areia o que aconteceu naquela noite sem que o mesmo tivesse sido apagado, ainda lá estaria uma montanha firme, como se fosse uma bandeira maravilhosa, a revelar que, ali, aconteceu um ato de amor.”

Não foi apenas mais um escândalo. Foi o maior de todos. Acobertado pela mãe e pelas irmãs, Carlos António fugiu de casa e apanhou um avião para Luanda. Moçâmedes tinha-se tornado demasiado pequena para ele.

Das “farras” todos os fins de semana aos traumas para a vida, na cadeia militar em Luanda

Carlos Castro chegou à capital angolana em setembro de 1961, um mês antes de completar 16 anos. Nessa altura, Joaquim Fernando Seabra, que, quando cresceu, viria a conhecer Odília de Jesus Pereirinha, com quem teria dois filhos — Joana e Renato —, era um bebé, tinha apenas um ano e cinco meses. Vivia com a família em Cantanhede, uma pequena cidade no distrito de Coimbra.

No início da década de 1960, a metrópole era cinzenta. Já em Luanda havia “farras” todos os fins de semana. Carlos Castro conheceu cantores, poetas e escritores, acabou os estudos, entrou na rádio e começou a escrever contos e poemas para revistas e jornais. Durante um par de anos, viveu assim, entre concertos, peças de teatro e sessões contínuas de cinema. Depois, recebeu a temível convocatória para se apresentar na inspeção militar obrigatória.