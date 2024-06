O marido, os pais, a sogra, os médicos e o filho que entretanto nasceu: a vida de Mariana depois do enfarte aos 24 anos

“A Mariana foi sempre saudável. Era uma menina muito desenrascada, que nunca deu qualquer sinal de doença”, conta Ana Maria Carvalho, a mãe, aquela que “não pode saber tudo, porque fica muito preocupada”, sublinha a filha. Foi assim naquele dia do enfarte. Alertada pelo futuro genro, seguiu com o marido, Daniel Carvalho, de carro, rumo ao HVFX. Só mais tarde soube que, quando uma enfermeira informou Mariana de que “estavam lá fora duas senhoras preocupadas com ela, ambas com o mesmo nome”, a filha respondeu prontamente: “A que estiver a chorar é a minha mãe”. Só que rapidamente foi obrigada a enxugar as lágrimas: a partir de agora Mariana precisava dela e do seu apoio.

Organizou-se com o marido “para que ela nunca ficasse sozinha, para que o genro pudesse continuar a treinar a equipa de hóquei, em Torres Vedras”. “Muitas vezes cozinhava em minha casa e levava as refeições já prontas. Até eu me habituei aos novos temperos, ou à falta deles”, recorda Ana Maria. Percebeu a gravidade quando deu com a filha naquele cansaço extremo (provocado pelo facto de o coração estar fraco), logo ela que sempre fora tão independente.

“Quando ela tinha dois anos eu tive um cancro de mama. O meu filho mais velho tinha 10. Eu penso que foi nessa altura que ela ganhou grande autonomia”, frisa Ana Maria, auxiliar no mesmo jardim de infância onde a filha é educadora, cúmplices desde sempre. “O que fazíamos era tentar substituir o António sempre que ele não estava, o que quase sempre era à noite”. Até porque durante o dia, também eles tinham empregos para cumprir. O marido, Daniel, acumula dois trabalhos: de segunda a sexta-feira trabalha nos CTT, ao fim de semana serve eventos, numa empresa da região.