Patrick McGorry é psiquiatra, investigador, professor na Universidade de Melbourne, Austrália, e diretor executivo da Orygen, instituto dedicado ao tratamento, investigação, educação e ativismo na área da saúde mental de adolescentes e jovens.

Especialista em intervenção precoce na psicose, é reconhecido mundialmente pelo contributo para o desenvolvimento e expansão de serviços nessa área em jovens pacientes e pela defesa da inovação das políticas de saúde mental, tendo tido um papel ativo enquanto conselheiro do governo australiano na reforma do sistema neste âmbito – e noutros países também.

O trabalho de investigação e influência foram determinantes para a criação, pelo governo australiano, em 2005, da National Youth Mental Health Foundation, que no ano seguinte deu origem à Headspace, uma rede de centros de cuidados primários de saúde mental espalhados por todo o país para jovens dos 12 aos 25 anos.

Eleito Australiano do Ano em 2010, viu o seu trabalho distinguido com importantes prémios nacionais e internacionais na área da psiquiatria e, em 2016, tornou-se o primeiro psiquiatra a ser eleito membro da Academia de Ciências da Austrália.

O seu trabalho de investigação e ativismo têm contribuído para importantes reformas no sistema de saúde mental na Austrália. Mas considera que ainda há um longo caminho a percorrer, certo?

Sim. Na Austrália, como em todos os países do mundo, a saúde mental não dispõe do investimento necessário, tendo em conta as necessidades das pessoas na comunidade. A saúde mental conta com sete por cento do orçamento da saúde, quando devia dispor de pelo menos 14 por cento. Ainda assim, na Austrália temos bons e inovadores programas e, na área da saúde mental para jovens e adolescentes, temos um sistema de cuidados primários chamado Headspace, que cobre a população dos 12 aos 25 anos e é focada na intervenção precoce.

O que falta então fazer?

Fizemos uma reforma importante na Austrália, que permitiu a desinstitucionalização das pessoas com doença mental, fechámos os hospitais psiquiátricos e passámos a ter os cuidados de saúde mental nos hospitais gerais. E também temos esta visão comunitária, nos cuidados de saúde primários, embora ainda haja muita gente que não tem acesso a cuidados de qualidade. Ainda temos muitos problemas por resolver.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.