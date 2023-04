“Ontem fui sair com amigos para comer um gelado. E comi. Isto era impensável há uns meses. Não foi totalmente confortável, mas já não tive aqueles sentimentos tão negativos, aquela culpa, aqueles cálculos mentais de calorias.”

Leonor tem 19 anos e uma anorexia nervosa. A doença, diagnosticada em março de 2022, começou a manifestar-se três meses antes. Nesse período perdeu 13 quilos. Muito para quem tinha um peso normal. Agora, que tem trabalhado estas questões em terapia, percebe que talvez venha de trás a má relação com a comida e com o corpo, mas foi em dezembro de 2021 que entrou numa espiral obsessiva com a perda de peso.

Nesse mês teve Covid e ficou confinada ao quarto – Natal e Fim de Ano passados completamente sozinha. Começou a fazer exercício em excesso e a comer por defeito. O pouco que ingeria tinha de ser cozido ou grelhado, sem hidratos nem gorduras. Prolongou o isolamento para além da Covid, afastando-se completamente de amigos e família, o tempo passado na escola permitiu-lhe deixar de comer sem que ninguém notasse, começou a mentir, a disfarçar, a falhar em tudo, menos nas notas. O controlo e o perfecionismo que impunha ao corpo e aplicava na restrição alimentar prolongavam-se no desempenho escolar.

