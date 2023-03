Os primeiros relatos de suspeitas de envenenamento surgiram em novembro, na cidade iraniana de Qom, mas rapidamente se espalharam a outras regiões do Irão, com ativistas a relacionar os alegados crimes com uma retaliação contra as raparigas que se têm manifestado pelos direitos das mulheres no país — no rescaldo da morte de Mahsa Amini às mãos das autoridades. Os líderes iranianos demoraram meses a assumir que os envenenamentos eram ataques dirigidos a estudantes com o objetivo de as privar do acesso à educação, mas têm atribuído a autoria a grupos rebeldes, isentando-se, assim, de responsabilidades.

De casos detetados em Qom, a questão já se tornou num problema de saúde pública com escala nacional. As autoridades asseguram que estão a investigar e que mais de 100 pessoas foram detidas, mas, entre protestos e novos casos de envenenamentos, os pais e encarregados de educação desesperam por respostas sobre que substâncias são estas que causam náuseas, dores e dormência no corpo. Em nove respostas, o que já se sabe e quais as linhas de investigação futura.

Afinal, quantas raparigas já foram envenenadas?

