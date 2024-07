O recorde que um deixou por bater, o adeus quase certo do outro: Ronaldo, Pepe e um abraço que é o fim de uma era

“Dói perder assim. Terei tempo de falar sobre o meu futuro, temos de passar por esta dor muito grande. Tínhamos capacidade para vencer a prova e agora temos de levantar a cabeça. Se é o meu último jogo? O importante não é isso, vou ter tempo para falar do meu futuro. O mais importante é dar os parabéns aos meus companheiros pela entrega que tiveram no jogo. Vou ter tempo para poder falar nisso. Hoje não é o momento de falar do futuro do Pepe”, explicou, antes de abordar com maior detalhe o abraço emocionado que partilhou com Cristiano Ronaldo em pleno relvado.

“O abraço significa muito. É muito doloroso. Não vou dizer publicamente o que ele me disse, mas nós sentimos muito isto. Ao contrário do que muita gente pensa, nós sentimos muito isto. Sentimos a frustração de não ganhar um jogo, de sair eliminado numa competição tão grande como o Europeu, sabendo que tínhamos muita qualidade para poder seguir em frente. É a dor que nós sentimos. Mas tenho de agradecer aos portugueses. Desde o primeiro dia, quando me naturalizei, que disse que ia dar o máximo de mim e retribuir tudo aquilo que Portugal me deu. E a melhor forma de poder retribuir é dentro de campo, a fazer aquilo que eu mais amo. E senti essa alegria com a ovação que me deram no Europeu”, terminou, recordando os aplausos das bancadas depois do jogo contra a Turquia.