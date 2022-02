O silêncio e o recato de Salgado, o "fiasco" da Operação Marquês e uma decisão anunciada para 7 de março

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Assim que os jornalistas entraram na sala de audiências, Ricardo Salgado, sentado no banco dos arguidos, olhou para trás. À porta, um fotojornalista perguntava à funcionária judicial se podia obter uma autorização para fotografar. Mas as ordens do coletivo de juízes eram claras: nem imagens nem gravações. Era essa também a intenção do arguido que chegou ao edifício acompanhado dos advogados a partir do estacionamento, longe do olhar dos jornalistas e dos lesados do BES, que fizeram questão de estar à entrada do tribunal. Mesmo que em causa estivesse um processo da Operação Marquês.

As centenas de imagens captadas de um Ricardo Salgado, muitas vezes de óculos de sol, à porta de tribunais onde foi interrogado como arguido não se repetiram esta terça-feira no Campus da Justiça, em Lisboa. Dentro da sala de audiências do quinto piso estava um Ricardo Salgado visivelmente mais frágil, com dificuldades para se movimentar, mas aparentemente calmo.

Foi a primeira vez que Ricardo Salgado apareceu naquele que foi o seu primeiro julgamento e que teve agora a sua nona sessão, destinada às alegações finais. Um caso que foi separado do processo principal da Operação Marquês (ainda sem data de julgamento) e em que é acusado de três crimes de abuso de confiança.