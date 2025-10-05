O "sintrense" amigo dos animais, o reencontro de ex-ministras e o "fenómeno das redes". Como se luta pela vitória nas ruas de Sintra

Cães a ladrar. Isabel Peitaço era quem comandava esta sexta-feira de manhã a comitiva com um autocolante da coligação “Sempre com os Sintrenses” que junta o PSD, a Iniciativa Liberal e o PAN, numa associação animal. Entre os presentes, estava Inês Sousa Real, a porta-voz do partido e “funcionária da Câmara de Sintra que está de empréstimo à causa pública na Assembleia da República”, Marco Almeida e até a cantora Mónica Sintra. No terreno desnivelado do Núcleo de Apoio a Animais Abandonados de Sintra (NAAAS) ao ar livre, o candidato social-democrata à câmara chegou a dar a mão à deputada única do PAN para a ajudar a descer — no que pode ser visto como um símbolo da sintonia em que os dois estão nesta coligação. “Não queremos acidentes de percurso de campanha”, brincou Inês Sousa Real.

A meio do dia, a alguns quilómetros, em Algueirão Mem-Martins, uma comitiva vestida de verde visitou a Associação Simples Partilha, um espaço de recreação para idosos. Enérgica e sempre com um sorriso, Ana Mendes Godinho liderou a delegação da coligação “As Pessoas, Sempre” (que conta com o Livre), na qual também esteve presente Marta Temido, a atual eurodeputada socialista. As duas antigas ministras do PS dos governos de António Costa conversaram com os mais velhos, alguns dos quais pintavam quadros, enquanto outros costuraram tapetes. Por mais do que uma vez, recordaram os tempos da pandemia — e quiseram lembrar a obra feita durante um período conturbado para Portugal.

Em Janas, uma localidade da União de Freguesias de Sintra, Rita Matias passeou esta sexta-feira a meio da tarde pelo comércio local. A deputada do Chega entrou em vários estabelecimentos — uma mercearia onde comprou um centro de mesa para a sua casa e até uma engomaria chamada Rita onde conversou com uma apoiante que tinha cartazes do Chega na loja. Juntamente com a sua comitiva, distribuiu panfletos e brindes por onde passava. E nas ruas, vários jovens pediram-lhe para tirar fotografias. Mesmo que alguns transeuntes não tenham sido simpáticos com a comitiva, praticamente todos a conheciam.