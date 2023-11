O juiz de instrução criminal Nuno Dias Costa considerou que não estão neste momento fortemente indiciados 17 dos 27 crimes que o Ministério Público (MP) imputa aos cinco arguidos que foram libertados esta segunda-feira por aquele magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal. Estão em causa mais de 200 artigos do despacho de indiciação apresentado pelo MP.

Entre esses artigos estão todos os indícios relacionados com os crimes de corrupção imputados pelo Ministério Público (MP) ao advogado Diogo Lacerda Machado, aos gestores da Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, e a Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines. O juiz também desvalorizou o facto indiciário relacionado com o alegado apoio do PCP ao projeto do data center em Sines.

Todos os ilícitos de prevaricação também foram dados como não tendo prova indiciária sólida o suficiente para serem avaliados na aplicação das medidas de coação, incluindo toda a matéria indiciária relacionada com João Tiago Silveira, ex-porta-voz do PS e ex-secretário de Estado da Justiça, arguido que foi suspenso de sócio do escritório da sociedade de advogados Morais Leitão.

