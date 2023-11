Diogo Lacerda Machado invocou várias vezes o nome do primeiro-ministro para garantir à Start Campus que iria falar com António Costa para ultrapassar obstáculos que estavam a surgir durante a execução do processo do data center em Sines. Mas há mais: segundo o Ministério Público, os dois almoçaram neste verão para debater o ponto da situação do projeto.

Ao que o Observador apurou, o Ministério Público invocou este almoço entre Lacerda e o chefe de Governo na sua promoção da prisão de preventiva de Lacerda Machado e Vítor Escária. Tudo para fundamentar a ideia de que o primeiro-ministro foi um dos titulares de cargos políticos que foi pressionado por Lacerda de forma “direta” e “regular” para alegadamente favorecer os interesses económicos da Start Campus.

