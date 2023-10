Na madrugada de 18 de julho de 2014, forças israelitas e carros blindados entravam na Faixa de Gaza. Era o início da segunda fase da operação Margem Protetora. Dez dias antes, tinham começado os primeiros ataques de parte a parte, mas o governo chefiado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, queria levar a cabo “operações precisas” — principalmente para destruir os túneis usados pelo Hamas para se infiltrar em solo israelita.

O conflito, que começou oficialmente a 8 de julho de 2014, apenas acabou a 26 de agosto daquele ano. Mesmo com alguns dias em que vigorou um cessar-fogo temporário, mais de dois mil palestinianos, muitos dos quais civis, e cerca de 60 israelitas acabaram por morrer. Em entrevista à rádio NPR, o correspondente do The Economist no Médio Oriente, Gregg Carlstrom, que esteve na Faixa de Gaza pouco após o fim do conflito, lembrou o cenário de destruição: “Estava a conduzir num bairro no leste de Gaza que tinha sido fortemente bombardeado pelo exército israelita. Quarteirão a quarteirão, havia casas destruídas. Vi alguns adolescentes que estavam a recolher os escombros em carrinhos de mão”.

Mais de nove anos depois, o modus operandi das tropas israelitas pode estar prestes a repetir-se: primeiro os ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza e depois a entrada das forças armadas naquele território controlado pelo Hamas. Porém, as circunstâncias são agora diferentes: há reféns israelitas pelo meio e pouco conhecimento sobre as capacidades defensivas do grupo islâmico. E também a intenção: Telavive quer “destruir” militar e politicamente o Hamas, o que não acontecia em 2014.

