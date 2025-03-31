Já parou para pensar na quantidade de tempo que passa no seu local de trabalho? Na energia que dispõe em todas as suas tarefas? O trabalho é, de facto, o sítio onde, à partida, passamos a maior fatia de tempo da nossa vida. Assim, torna-se fundamental que seja um lugar onde nos sentimos bem recebidos, seguros e que nos forneça todas as condições e ferramentas para desempenharmos as nossas funções a 100%, sem nunca descurar da nossa vida pessoal.

Num mundo em constante mudança, onde o próprio mercado laboral tem de se reinventar dia após dia, há um fator que se mantém igual a sempre quando pensamos no sucesso de uma organização: as pessoas que a compõem. São elas o segredo e é a pensar nelas que as empresas devem atuar. Quando isso acontece, encontramos os melhores lugares para trabalhar.

Foi no passado dia 26 de março que teve lugar, no Convento do Beato em Lisboa, a edição comemorativa dos 25 anos da Great Place To Work em Portugal. Mais um ano, mais uma edição, mais 50 empresas consideradas os Melhores Lugares Para Trabalhar.

“Este é um momento de celebração, de alegria, de reflexão sobre o que estamos a fazer de bom para as pessoas, para a comunidade”, foi com as palavras de Maurício Korbivcher, CEO e Country Manager da Great Place To Work em Portugal, que se deu início à noite. Depois de 25 anos de existência, reconhecida por ser a empresa que melhor sabe reconhecer os seus pares, o CEO aproveitou a oportunidade para esclarecer que aquilo que faz de um lugar o melhor para trabalhar é “acreditar genuinamente que as pessoas fazem a diferença. Vou contar uma experiência pessoal: quando ainda estava no início da minha carreira, um CEO disse-me a minha empresa é uma empresa de sucesso, apesar das pessoas. Hoje, nós percebemos que as empresas não existem. Nada mais são do que entidades abstratas. O que é que elas são realmente? São as pessoas. São 25 anos da Great Place To Work, aqui em Portugal, e eu estou a iniciar a jornada para mais 25 anos. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer às empresas, aqui representadas, que já nos acompanham nestes 25 anos, com as quais procurámos criar vínculos de amizade e parceria. Estamos muito felizes porque, este ano, temos também empresas que estão aqui pela primeira vez. Esperamos que nos acompanhem por mais 25 anos”.

Dadas as boas-vindas, foi então altura de seguir com a cerimónia, conduzida pelo humorista Guilherme Geirinhas. E depois de tantos anos de atuação, o sucesso desta iniciativa fala por si e esta nova edição trouxe consigo alguns números dignos de destaque: foram ouvidos mais de 80.000 colaboradores, entre as mais de 250 empresas participantes, sendo um valor recorde em todas as edições até agora. A par com este dado, junta-se a confiança. Nesta edição, as empresas vencedoras atingiram um índice de confiança de 89%, o valor mais elevado de que há registo em Portugal, superior a 36pp face à média do mercado, mais 35pp na produtividade e mais 26pp na retenção. Esta foi mais uma prova de como o estudo da Great Place to Work, para além de ser o mais antigo, é, também, o maior estudo de cultura organizacional e ambientes de trabalho. Esta foi mais uma noite em que se cimentou a certeza de que colocar as pessoas no centro das empresas é, verdadeiramente, o que as ajuda a prosperar.

Se ainda não conhece o seu funcionamento, o ranking deste estudo divide-se em cinco dimensões, de acordo com o número de colaboradores de cada empresa. E para fazer parte desta lista, todas elas ouviram a opinião dos colaboradores, ao longo do ano de 2024, através da plataforma, Emprising, utilizando um modelo testado a nível nacional há 25 anos. Apenas as empresas que atingiram o selo Certified™, atingindo os 65%, ou mais, no índice de confiança por parte da sua equipa, ficam elegíveis a serem um Best Workplace. Depois deste passo, é altura de auditar as práticas nas organizações com mais de 100 colaboradores, que corresponde a 25% da nota final, prevalecendo com 75% a nota do questionário aos colaboradores. O questionário em questão analisa a cultura da empresa, bem como a experiência dos seus colaboradores, permitindo que os gestores avaliem e possam melhorar, de forma contínua, o seu ambiente de trabalho. Para quê? Para que lhes seja possível transformar a sua cultura numa vantagem competitiva, como já acontece nos Best Workplaces.

Conheça os vencedores

Na categoria até 50 colaboradores, o lugar de destaque foi ocupado pela empresa JTA – The Data Scientists, seguindo-se a farmacêutica Novo Nordisk, entre os 51 e 100 colaboradores, o hotel

InterContinental Lisbon, que ocupou o 1.º lugar na dimensão entre os 101 e 200 colaboradores. Na categoria dos 201 aos 500 colaboradores, foi distinguida a tecnológica Mind Source, sendo acompanhada pela colega Noesis, uma empresa com mais de 500 colaboradores, mostrando-nos que, em 2024, os setores de IT, farmacêutico, serviços financeiros, seguros e transportes foram os setores com maior representação.

Conheça os restantes lugares do pódio. ↓ Mostrar ↑ Esconder Mais de 50 colaboradores. 2 – Peaceful Evolution; 3 – GeroDigital; 4 – Engel & Völkers; 5 – AdvanceWorks; 6 – Huild – Soluções Globais de Projeto; 7 – IDEA SPACES; 8 – Grünenthal S.A; 9 – Vopak IT; 10 – Mind4Group. Entre os 51 e 100 colaboradores. 2 – Present Technologies; 3 – TMF Group; 4 – Daiichi Sankyo; 5 – Merck; 6 – Bresimar Automação; 7 – Oddsgate; 8 – Stellaxius; 9 – Strypes; 10 – Tridonic. Entre os 101 e 200. 2 – Crossjoin Solutions; 3 – MetLife; 4 – AbbVie; 5 – CA Seguros; 6 – Innotech; 7 – GSK; 8 – Salsify; 9 – Medtronic; 10 – Controlar. Entre os 201 e 500. 2 – Viatris; 3 – Hilton; 4 – Retail Consult; 5 – Goldenergy; 6 – Doutor Finanças; 7 – dstelecom; 8 – Grünenthal Corporate Hub; 9 – DHL Express; 10 – Kuehne & Nagel; Com mais de 500 colaboradores. 2 – ALLIANZ Group; 3 – Cisco; 4 – ERA Imobiliária; 5 – Vestas; 6 – DHL Supply Chain; 7 – Banco Credibom; 8 – Solvay; 9 – EY; 10 – Synopsys Inc.

Distinções entregues, foi altura de encerrar a noite, mas não sem antes subir a palco o bolo de celebração dos 25 anos de existência da Great Place to Work em Portugal. Com a certeza de que as pessoas serão sempre o fator de destaque em qualquer momento ou organização, foi precisamente com elas ao lado que se soprou as velas com o mesmo desejo: que a data se repita por mais 25 anos e que os melhores lugares para trabalhar não deixem de ser reconhecidos por quem mais importa – os seus colaboradores!