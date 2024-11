Os ‘unicórnios’ e as startups estão de volta (e Paddy Cosgrave também). Guia para sobreviver à Web Summit

Ainda antes de entrar nos pavilhões, terá uma zona de restauração ou, como lhe chama a organização, uma food summit. Há mais espaços com oferta de comida entre cada um dos pavilhões e na parte lateral junto à Alameda dos Oceanos.

Quem vão ser os oradores?

Longe vão os tempos em que a página onde a Web Summit anuncia os speakers (ou oradores) de cada ano se enchia de líderes políticos, CEO’s de grandes empresas, ativistas, estrelas de cinema, músicos de renome ou personalidades conhecidas do grande público. Ainda assim, na edição de 2024, há alguns nomes ‘grandes’ a reter.

Na noite de abertura, as atenções vão estar voltadas para Pharrel Williams, músico norte-americano, com talentos noutras áreas, que vai falar com o responsável de marketing da Visa sobre a “intersecção entre cultura e comércio”. Além do artista, a noite de abertura terá o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave.

Outro dos grandes momentos da cimeira tecnológica costuma estar reservado para o encerramento, que terá lugar na quinta-feira, dia 14, à tarde. Marcelo Rebelo de Sousa e os seus ‘passou-bem’ a Paddy Cosgrave já foram uma imagem de marca da cimeira, mas no ano passado o Presidente da República não subiu ao palco, por estar fora do país, em visita oficial à Guiné. Este ano também não irá falar, e pelo mesmo motivo. Na próxima semana, Marcelo estará no Equador para a Cimeira Ibero-Americana.

Na agenda que a Web Summit disponibiliza neste momento, o último evento previsto para o palco central é um debate com o CEO da Vinted que termina às 16h10. O que deixa antever que ainda haverá novidades a anunciar para o encerramento, que costuma acontecer pelas 17h00.

Nos restantes dias da Web Summit, será possível escutar nomes como Brad Smith, presidente da Microsoft e presença habitual do evento, Lidiane Jones, CEO do Bumble, Carmelo Anthony, ex-estrela da NBA, ou Yulia Navalnaya, que lidera a Human Rights Fundation e é a viúva do ativista russo Alexei Navalny.

Tenho de preparar alguma coisa antes? O que devo levar?

A preparação para a Web Summit começa ainda antes do evento. O primeiro passo é instalar a aplicação do evento no smartphone (pode descarregá-la para Android e iOS). É na aplicação que está o bilhete do evento, que tem de ser apresentado para poder ter acesso a dois elementos que vão ser de uso obrigatório nos espaços do evento: a credencial com a identificação e a pulseira. Sempre que quiser entrar no recinto, estes dois elementos vão ser verificados, assim como o bilhete na app.

Os passos após a instalação da app são simples. Tem de inserir o código de acesso, uma combinação curta de letras e números, que se recebe previamente no email. Depois são pedidas algumas informações para criar um perfil (profissão, setor de atividade, etc). Também é preciso escolher tópicos de interesse, que em teoria vai ditar as sugestões de contactos e sessões. Nota ainda para o facto de a aplicação também permitir criar um calendário de evento e estar em contacto com outros participantes ou até perceber que empresas estão na Web Summit a tentar recrutar.

Também pode levantar a credencial antecipadamente para evitar filas. Há um balcão disponível no Aeroporto Humberto Delgado, no terminal 1, com os seguintes horários:

9 de novembro: das 9h30 às 23h;

10 e 11 de novembro: das 7h3o às 23h;

12 de novembro: 7h30 às 15h.

Já no Parque das Nações, a credencial pode ser levantada no Pavilhão de Portugal, nos seguintes horários:

9 e 10 de novembro: das 12h às 18h;

11 de novembro: das 12h às 20h;

12 a 14 de novembro: as 7h30 às 17 horas.

Lembre-se de levar um documento de identificação com fotografia para poder levantar a credencial.