Depois de ter abandonado a presidência da Web Summit em outubro, no seguimento de uma polémica declaração sobre a guerra entre Israel e o Hamas, Paddy Cosgrave anuncia o regresso ao cargo. “Today, I’m returning as CEO of Web Summit [Hoje regresso como CEO à Web Summit]”, escreve na rede social X, mostrando-se “incrivelmente entusiasmado com o futuro” da cimeira tecnológica.

Na mensagem partilhada esta segunda-feira no antigo Twitter, o empresário irlandês revela que utilizou os meses em que não esteve no cargo — a “primeira vez” que parou de trabalhar em 15 anos — para “pensar na Web Summit, na sua história” e na razão pela qual começou a empresa “sozinho” a partir do seu quarto. “Aproveitei o tempo para voltar a ligar-me com velhos amigos da Web Summit e ouvi o que tinham a dizer e o que queriam” da empresa, afirma.

De seguida, Paddy Cosgrave diz que pretende continuar a “construir comunidades ainda mais fortes” dentro da cimeira tecnológica e explica que “à medida que a Web Summit fica maior”, o objetivo da sua liderança passa por “torná-la mais pequena” para os participantes. “Mais íntima. Com mais convívio. Mais focada na comunidade.”

Today I’m returning as CEO of @WebSummit. When I stepped back last year, it was the first time I had taken time off in 15 years. It gave me time to think about Web Summit, its history, why I started it on my own from my bedroom and what I wanted it to be. I took the time to… pic.twitter.com/cDu33kS1tP — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) April 8, 2024

Num comunicado partilhado esta segunda-feira no seu site oficial, para o qual remete o Observador após um pedido de comentário sobre o regresso de Paddy, a Web Summit escreve ter uma “nova missão” relacionada com a criação de “comunidades e significativas” de que fala o CEO. Na nota, a empresa indica que ao longo do último ano testou “pequenos protótipos de reuniões para participantes de indústrias semelhantes, como engenheiros de produto ou líderes de marketing”.

Os encontros foram “agilizados através da aplicação da Web Summit” e o “feedback foi incrível”. “As pessoas adoraram a oportunidade de se reunirem com outras pessoas da sua área. No Rio de Janeiro e em Toronto, vamos alargar ainda mais os nossos testes”, afirma a empresa, que acrescenta que no evento de Lisboa, que se realizará em novembro, o recurso estará disponível “para todos os participantes”, que se devem sentir “parte de uma comunidade”.

Acreditamos que é mais importante do que nunca reunir pessoas de todo o mundo. Sempre soubemos que as pessoas valorizam a Web Summit pelas relações que estabelecem. Relações que, muitas vezes, podem transformar as suas esperanças e ambições, as suas carreiras e as suas vidas”, acrescenta a empresa.

Foi após fazer uma publicação acerca da guerra entre Israel e o Hamas — com a afirmação de que “os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são” — e após um boicote por parte de Telavive e de gigantes tecnológicas como a Google e a Meta à Web Summit de Lisboa que Paddy Cosgrave anunciou a decisão de deixar a liderança da cimeira.

Nove dias depois, o nome da sucessora foi revelado: Katherine Maher. Porém, no primeiro dia de março, a Web Summit voltou a ficar sem CEO, uma vez que a empresária deixou o cargo para assumir a liderança da rádio pública americana, a NPR. A decisão de Maher de deixar a feira tecnológica foi anunciada em janeiro, altura em que a imprensa irlandesa começou a especular acerca de um possível regresso de Cosgrave.

A Web Summit ficou mais de um mês sem CEO, mas Paddy Cosgrave foi “piscando” o olho a um regresso através de publicações nas redes sociais. Ainda assim, contactada pelo Observador ao longo dessas semanas, a empresa disse sempre que não tinha quaisquer “atualizações” a fazer acerca da sua liderança. Esta segunda-feira confirma-se o regresso do principal rosto do evento.

O regresso de Paddy Cosgrave é anunciado exatamente uma semana antes do início da Web Summit do Rio de Janeiro, que vai decorrer entre 15 e 18 de abril.