Paris, 1925. Da 'máquina de habitar' de Le Corbusier ao design da Lanvin, um século de artes decorativas

Com a Holanda, o estilo moderno projetado por J.F. Staal bebia da exuberância das Índias Orientais, onde o país tinha colónias, apostando num enorme telhado que replicava um pagode. Um grande palácio foi o conceito desenvolvido para a Itália por Armando Brasini, com decoração em mármore.

Entre bandeiras, vitrais, murais e uma fachada com arabescos, o pavilhão do Reino Unido trazia o selo dos arquitetos Easton e Robertson, e transportava os visitantes para uma autêntica catedral Art Déco. Não menos extravagante, com direito a torre e recriação do estilo nacional, o pavilhão da Polónia imaginado por Joseph Czajkowski inspirava-se na arquitetura da mansão tradicional da nobreza polaca.

Quanto ao Japão, mantinha a tradição clássica recorrendo a materiais como palha e madeira envernizada, e uma decoração lacada. O pavilhão foi erguido no país de origem, transportado para França e montado por japoneses no local. Além dos países, outros polos geravam interesse. O frenesim artístico contagiava propostas com dedo de autor, muitos deles a despontar.

Se em 1920 Le Corbusier e Amédée Ozenfant haviam criado a revista L’Esprit nouveau, um título inspirado numa palestra de Guillaume Apollinaire, cujo propósito era dar conta das novidades da modernidade, para a Exposição Internacional, o arquiteto e o companheiro Pierre Jeanneret tiveram em mãos um terreno localizado atrás do Grand Palais para o seu projeto. Como era arborizado, Le Corbusier construiu o seu projeto com uma árvore no centro, que saía do telhado, recorda a fundação. Assim nascia o Pavillon de l’Esprit nouveau, uma habitação padrão em materiais padronizados, devidamente mobilada. “O edifício é uma reminiscência de uma caixa branca com um terraço interior e janelas de vidro quadradas. Inclui uma célula habitacional em forma de “L” (um projeto no qual Le Corbusier vinha trabalhando desde 1922 para a unidade habitacional das “Immeuble Villas”), completada por um diorama destinado aos seus projetos arquitetónicos sobre reforma urbana e a casa barata.”

Durante o mês de fevereiro de 1925, Le Corbusier e Pierre Jeanneret elaboraram o seu projeto final. Segundo a fundação, para o recheio da casa, os criadores desenvolveram um programa de mobiliário que incluía “cacifos standard” em madeira e uma mesa em tubo de aço cromado e tampo em madeira, bem como outra mais pequena, com tampo em chapa de metal envernizado mate. Também ofereciam móveis produzidos em massa, cortando a direito com as peças caras e únicas de outros pavilhões. A proposta pareceu de tal forma arrojada que os organizadores da Exposição “mandaram construir uma cerca para esconder parcialmente o pavilhão. Le Corbusier apelou ao Ministério de Belas Artes, que ordenou que a cerca fosse demolida.” Contra tudo e todos, o Pavillon de l’Esprit Nouveau foi inaugurado em 18 de julho de 1925 e destruído em 1926, terminada a euforia do evento. Em 1977 foi construída uma réplica para a Feira Internacional de Bolonha, graças a José Oubrerie, antigo colaborador do arquiteto e a Glauco e Giuliano Gresleri.

A estética Art Déco também foi explorada através dos muitos arquitetos franceses envolvidos no projeto, construção e decoração dos inúmeros pavilhões comerciais da França presentes na feira. O Pavilhão do Colecionador, por exemplo, foi projetado pelo arquiteto Pierre Patout e decorado por Jacques-Emile Ruhlmann. Tal como o pavilhão turístico em forma de sino, projetado por Robert Mallet-Stevens, é hoje considerado um dos mais representativos ensaios sobre o estilo Déco.

A expressão da Moda e a visão da resistente Lanvin

O saber fazer gaulês esteve bem patente em recantos e pavilhões reservados a emblemas como a Christofle, Baccarat ou Lalique, que através deste palco terá carimbado o seu grande salto para os EUA, à conquista do mercado norte-americano. Para os fãs da Moda, vale a pena frisar que havia todo um pavilhão destinado às principais maisons da época. Chamava-se Elegance, foi construído pelo arquiteto Fournez, e abrigava as criações de Callot, Jenny, Lanvin e Worth. “Este encantador palácio é habitável e pode-se viver lá confortavelmente, construir uma “casa” harmoniosa no meio da mobília requintada de Rateau, e num banquete contínuo de luz e sol generosamente dispensado pelos grandes telhados de vidro e os efeitos de iluminação, habilmente estudados para todas as horas do dia e da noite.”, descrevem os registos da Illustration, daquele ano. “Estas quatro casas, tão diferentes em estilo, expressam, no entanto, como um todo, um todo perfeitamente afinado no qual vive a alma da elegância e do bom gosto franceses.”

Jeanne Lanvin, que lançara a casa de moda com apenas 22 anos, em 1889, acumulava o talento inato para os negócios com o espírito visionário. Cedo percebeu que o sucesso de semelhante negócio não passava apenas pelas suas criações. O pavilhão na feira internacional não era uma novidade numa década marcada pelos eventos organizados pelo estilista Paul Poiret. Foi ainda em 1920 que conheceu arquiteto e decorador Armand-Albert Rateau , que acabara de se formar na famosa École Boulle. Juntos, eles decidiram criar um pavilhão dedicado à arte de viver na Rue du Faubourg Saint-Honoré, 15. A loja oferecia móveis, tapetes, cortinas, vitrais, papel de parede e muito mais no mais puro estilo Art Déco da época.

Durante um evento organizado pelo estilista Paul Poiret em 1920, Jeanne Lanvin conheceu o famoso arquiteto e decorador Armand-Albert Rateau , que acabara de se formar na famosa École Boulle. Em 1920, Jeanne comprou a mansão que antes pertencia à Marquesa Arconati-Visconti na Rue Barbet-de-Jouy, 16, em Paris, e acrescentou uma ala de receção cujos quartos (hall, biblioteca, galeria e sala de jantar) foram mobilados pelo designer Armand-Albert Rateau, entre 1921 e 1924. Juntos, decidiram mesmo criar um pavilhão dedicado à arte de viver na Rue du Faubourg Saint-Honoré, 15. A loja oferecia móveis, tapetes, cortinas, vitrais, papel de parede e muito mais no mais puro estilo Art Déco da época.

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No plano da altura costura e do embalo dos anos loucos, diferentes etiquetas, e diferentes destinos, marcam o panorama. Muitas delas entretanto desaparecidas, resistentes pouco além da II Guerra, na melhor das hipóteses, ou relegadas para o esquecimento. Fundada por Charles Frederick Worth em 1858, a Worth resistiu quase um centenário, até 1956. Operada por quatro irmãs, Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand, Regina Callot Tennyson-Chantrell e Joséphine Callot Crimon, a Callot nasceu no final do século XIX e dominou nas primeiras duas décadas na viragem do século. Absorvida pela casa Calve em 1937, acabou por fechar portas em 1952. Quanto a Jenny, hoje o nome pouco ou nada poderá dizer mas falamos de Jeanne Adèle Bernard (1868 – 1962), a mulher que estreou na alta costura aos 39 anos, que abriu sua casa em 1909 depois de trabalhar para Paquin, que conviveu com Chanel e Patou na vanguarda da cena da alta costura, e ainda “a costureira mais representada na pintura do período pós-guerra. Nada menos que 5 retratos dele foram feitos, incluindo 3 apenas para o ano de 1923”, explica Olivier Saillard no livro Le Bouquin de la Mode.