Paula caiu, teve dois AVC e ergueu-se uma rede imensa para a levantar

João Henriques acredita que se tornou professor muito por causa das aulas de Paula Bastos, na Secundária de Águeda, em meados dos anos 90. Começou por ser aluno, tornou-se amigo. Já no final do curso universitário, achou que precisava de apoio para fazer a tese. “Socorri-me da Paula. Mantivemos sempre um contacto por carta, na altura da Faculdade, porque eu estudava no Algarve. Quando vim ter com ela, a questão professora-aluno esbateu-se.” Ficaram amigos, muito próximos. Nessa altura, João não podia imaginar que viria a ser uma peça tão importante na rede de Paula. “Quando ela teve o AVC, nós já tínhamos uma relação de família. Quer com ela quer com a família dela.”

Ele tinha a chave de casa de Paula, iam de férias juntos. João estava por dentro de pormenores da vida dela — que nem a própria família conhecia. Tinha consciência “de que ela vivia em excesso de trabalho e com falta de descanso”. Quando recebeu o telefonema de Niassa, a avisar do sucedido, não sabia como aquele momento viria a ser tão impactante na sua própria vida. Depois do choque, ele e a família dela marcaram um encontro em casa da mãe de Paula (entretanto falecida) para ver como iriam gerir tudo: “Como nos poderíamos organizar, quem é que a poderia visitar no hospital, tendo em conta o que sabíamos dela e o que seria a sua vontade, numa altura em que ela não se podia pronunciar.” Sabiam que viriam tempos difíceis. Pouco depois do AVC, a mãe de Paula sofreu uma queda e foi hospitalizada. Chegaram a estar internadas ao mesmo tempo e na mesma enfermaria.

Depois de a ver sair do coma e reaprender a falar e a caminhar sozinha, a rede entrou em ação. “Assim que ela entrou no Rovisco Pais, na Tocha, foi preciso organizar quem é que ficava com ela quando vinha a casa, ao fim de semana”, recorda João. Durante a permanência no Centro de Reabilitação (que viria a revelar-se penosa, tal como Paula descreve ao pormenor no seu livro), o antigo aluno empenhou-se em tornar-lhe os dias mais leves, oferecendo-lhe poesia. Calculou os dias de internamento e dentro de um aquário de vidro colocou rolinhos de papel, cada um com uma frase, um poema, para cada dia.

Passados esses três meses, quando finalmente Paula teve alta, João mudou-se para casa dela. Inicialmente, tratava de tudo: a roupa, a comida, a organização da casa. “O lado esquerdo dela estava comprometido e ela não conseguia fazer sequer as tarefas mais elementares”, recorda ao Observador. “Na altura, todos tivemos a ingenuidade de acreditar que seria possível ela fazer (com treino) tudo aquilo que fazia antes dos dois AVC. Insistimos muito.” A condução foi um desses casos. “Nessa altura, eu ia com ela para parques abertos, para ela poder experimentar conduzir de novo. Foi quando ela percebeu que teria de comprar um carro com mecanismo automático.”

João permaneceu em casa de Paula durante meio ano. Depois foi testando “até que ponto ela conseguiria ficar sozinha”. Passou a dormir lá em casa, apenas, enquanto de dia as colegas de escola, amigos ou familiares passavam por lá, certificando-se de que estava bem. Devolveu-lhe a autonomia quando percebeu “que ela precisava de se reencontrar com aquilo que era a nova Paula”. “Foi um trabalho interior, para mim e para ela, e de luto, na verdade. Porque era preciso reconhecer que a anterior Paula já não existia, agora era outra pessoa. E isso é doloroso, mesmo que seja libertador, sobretudo para ela. Não podíamos exigir dela o mesmo tipo de discurso, de ações. No final, julgo que ela percebeu que poderia ser feliz de outra maneira, fazendo as coisas de outra forma, agora adaptada às circunstâncias.”

Quebraram-se amarras com um passado que não voltaria. João acredita que, afinal, a amiga encontrou um caminho para ser feliz: “Andar mais devagar, ser mais sensível, mais emocional do que algum dia fora.”