Via Verde AVC. O socorro ultrarrápido que salva vidas quando o sangue não chega ao cérebro

A Via Verde AVC do Santo António pode receber dois doentes em simultâneo, com equipas distintas em ação. Mais do que isso é complicado, pode ser necessário transferir alguém para outra unidade de referência, apta para fazer trombectomias – que, no norte do país, apenas se realizam nos hospitais de Santo António e São João, no Porto, e em Braga. Além destes, só o Hospital Universitário de Coimbra, os hospitais de Santa Maria e de São José em, Lisboa, e o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Carlos Correia lembra que há doentes que têm hemorragias e fazem uma TAC cerebral em hospitais de média dimensão antes de ali chegarem. “O doente, ou quem esteja ao seu lado, tem de desconfiar que pode tratar-se de um AVC e acionar os meios de emergência para o transporte necessário.” Essa pode ser a diferença entre a vida e a morte ou sequelas para sempre, mas nem sempre é fácil ter e perceção do que está a acontecer. “Como não dói, vamos ver se isto passa”, pensa muita gente. O problema é que, entretanto, “os danos neurológicos podem ser irreparáveis”.

Um processo dinâmico

“Os casos são-nos apresentados, o contexto clínico e as imagens chegam-nos dos hospitais de origem”, explica João Xavier. “É assim que ficamos a saber qual a extensão da lesão cerebral e o ponto de oclusão da artéria.” Por vezes há AVC em pontos estratégicos a que não se consegue chegar. Outras vezes, “a remoção do trombo não garante, só por si, um bom prognóstico, embora aumente muito a possibilidade deste, apesar de possíveis danos cerebrais irreversíveis”.

“É um processo que tem muitos intervenientes e muitas variáveis do início ao fim”, diz Gabriela Lopes, neurologista, responsável pela unidade AVC Dr. Castro Lopes, do Hospital de Santo António, com seis camas para doentes mais agudos. “É um conjunto muito grande de pequenos pormenores que fazem toda a diferença.” Com tudo o que uma Via Verde AVC implica, receber o doente, ter uma equipa à espera, espaços preparados, prioridade nos exames. “O circuito tem de estar oleado”, diz a médica.