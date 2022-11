No arranque do Campeonato do Mundo, Paulo Futre alinha as expetativas com Fernando Santos e aponta à vitória no na competição: diz que, “por posição, a seleção nacional é das melhores do mundo”. Futre sai também em defesa de Cristiano Ronaldo, “o bicho, o menino”, que acredita que “vai rebentar” no mundial no Qatar.

Na entrevista de vida Em 40 Minutos, das manhãs de fim de semana da Rádio Observador, o antigo jogador do Atlético de Madrid fala sobre a decisão de ter ido para Espanha depois de ter ganho a Taça dos Campeões Europeus pelo FC Porto em 87/88, e de como Mário Soares “inventou uma lei” para o dispensar do serviço militar.

Desde que pendurou as botas, voltou a Portugal depois da famosa estratégia de comprar o melhor chinês da atualidade, “um momento em que recordou aos miúdos que era português e o ídolo dos pais”, confessa Paulo Futre.

