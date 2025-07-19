Planos de casamento, mensagens agressivas e desaparecimento simulado. Condenado por matar e esconder parte do corpo do namorado no lixo

Rua Prior do Crato, 11 de março de 2024, cerca das 16 horas. As câmaras de vigilância captam um homem, com um ferimento na mão esquerda, a entrar numa loja de conveniência. Compra dois sacos de ráfia de grandes dimensões e um rolo para pinturas. À primeira vista, não há nada de suspeito no seu comportamento — podia estar só a fazer mudanças ou a renovar a casa. Mas os agentes da Polícia Judiciária (PJ) que estão a rever as imagens sabem que, numa rua, a poucas centenas de metros, foi encontrada parte de um cadáver em sacos idênticos.

A metade inferior do corpo de um homem tinha sido descoberta dias antes por funcionários da Câmara de Lisboa que faziam a recolha do lixo no bairro da Lapa, em Lisboa. A identidade da vítima, de 36 anos, ainda não era conhecida pelos agentes que repassavam as imagens. O motivo do crime e arma utilizada permaneciam, igualmente, uma incógnita. Os sacos eram uma das primeiras pistas e o homem captado nas imagens a fazer algumas compras na loja de conveniência transformar-se-ia em pouco tempo no principal suspeito.

Um telefonema à polícia de pais preocupados com o desaparecimento do filho e as tatuagens no corpo permitiram às autoridades identificar, em pouco tempo, não só a vítima, mas também o autor do crime e seu namorado. Os dois partilhavam casa há vários meses e planeavam casar “num futuro próximo”, apesar de familiares, amigos e vizinhos serem testemunhas de uma relação conturbada marcada por episódios de violência verbal e física.

A situação escalou naquele final de manhã de segunda-feira, em que, durante uma discussão mais acesa, Luís (nome fictício), de 49 anos, pegou numa faca e golpeou o companheiro, matando-o. “A perversidade do arguido não conheceu limites nas horas seguintes”, em que procurou ocultar o crime e criar uma história para justificar o desaparecimento do namorado, descrevem os juízes do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa no acórdão consultado pelo Observador, em que se condena o arguido à pena máxima de 25 anos de prisão. “Não vemos em toda a sua atuação mais do que frieza, insensibilidade, agressividade, crueldade e egoísmo, aliados a um profundo e intensíssimo desrespeito para com a vítima“, sublinha o tribunal.

A relação conturbada, os planos de casamento e as mensagens de agressões

No verão de 2022, Portugal foi o ponto de encontro para os dois imigrantes, com treze anos de diferença, se conhecerem. Originário do Brasil, Gabriel (também nome fictício) decidiu fixar-se em Lisboa cerca de um ano antes para trabalhar como dentista. Luís, por outro lado, nasceu em Cuba, onde chegou a estudar Direito, curso de que desistiu aos 20 anos por ser alvo de perseguição política e discriminação de género. Ainda durante a juventude, partiu para Espanha, onde pediu asilo político e obteve a cidadania. Só por volta de 2017 se mudou para a capital portuguesa, tendo investido no ramo imobiliário e criado uma empresa dedicada à compra, remodelação e revenda de imóveis.

A amizade entre os dois evoluiu para um namoro entre o final de 2022 e o início de 2023. Em dezembro desse ano, já estavam a viver juntos em casa de Gabriel, na zona de Santos, em Lisboa, mas mais tarde mudaram-se para um apartamento que Luís comprou na Travessa da Amoreira com o objetivo último de o vender. Relacionavam-se “em tudo como se fossem casados”, lê-se no acórdão. Já tinham planos para o oficializar em breve e estabelecer-se em Espanha.

No prédio na Travessa da Amoreira, um edifício antigo e com mau isolamento, o casal era conhecido dos vizinhos pelas discussões frequentes. Um morador relatou durante o julgamento que passou muitas noites sem dormir por conta do barulho. Nessas alturas, o “espanhol” falava muito rápido, enquanto o “rapaz brasileiro” tentava acompanhar na mesma língua. Por vezes, pareceu-lhe mesmo ouvir o som de estalos e de alguém a cair ao chão, a ponto de ter chamado a polícia algumas vezes.