Pode o país mais pequeno do mundo negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia? "As bases para a intervenção do Vaticano foram lançadas"

Um dia depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia e dado origem a uma sangrenta guerra armada que se prolonga há duas semanas, o Papa Francisco, quebrando todos os protocolos e tradições diplomáticas do Vaticano, dirigiu-se pessoalmente à embaixada da Rússia na Santa Sé, em Roma, para se encontrar com o embaixador russo e “expressar a sua preocupação sobre a guerra“, de acordo com o relato oficial da reunião. Um dia depois, Francisco pegou no telefone e ligou ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para lhe transmitir o “apoio espiritual” ao povo ucraniano. Esta segunda-feira, o líder da Igreja Católica foi mais longe e enviou para a Ucrânia dois dos seus principais diplomatas — o cardeal Michael Czerny, líder do serviço de refugiados do Vaticano, e o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro apostólico.

Gradualmente, o Papa Francisco está a colocar no terreno todo o seu poderio diplomático, o que permite antecipar que estão lançadas as bases para que o Vaticano venha a mediar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, diz em entrevista ao Observador o jornalista romeno Victor Gaetan, autor do livro God’s Diplomats (Rowman & Littlefield, 2021) e reputado analista da diplomacia vaticana na revista Foreign Affairs e no jornal National Catholic Register. A partir de Washington DC, onde vive e trabalha, Gaetan revela ao Observador que tudo indica que o Papa Francisco aproveitou a visita pessoal à embaixada russa na Santa Sé para falar diretamente com o Presidente russo, Vladimir Putin, através de uma linha telefónica segura. “Já existe, neste momento, uma mediação direta muito avançada entre o Papa e os presidentes da Rússia e da Ucrânia”, diz o especialista, um dos maiores conhecedores dos intrincados processos diplomáticos conduzidos pelo Vaticano.

A intervenção diplomática do Vaticano neste conflito poderá ser a melhor hipótese de alcançar a paz, sublinha Gaetan, lembrando que o Papa Francisco tem importantes pergaminhos diplomáticos no currículo. Basta lembrar o que aconteceu em 2014, quando os Estados Unidos e Cuba reataram relações diplomáticas ao fim de cinco décadas de costas voltadas, desde que Fidel Castro estabelecera no país um regime socialista, próximo da União Soviética, em 1959. Com as negociações num impasse, os dois países voltaram-se para o Vaticano e foi a intervenção pessoal do próprio Papa Francisco que permitiu alcançar um acordo histórico, considerado atualmente o maior sucesso diplomático da história contemporânea do Vaticano — que também já teve intervenção nas negociações dos acordos de paz na Ucrânia e em múltiplas ocasiões e conflitos no século XX.

Apesar de ser o país mais pequeno do mundo (com apenas meio quilómetro quadrado, até as embaixadas estrangeiras ficam fora das suas fronteiras, na cidade de Roma), o Vaticano tem um dos serviços diplomáticos mais fortes do planeta. Com embaixadores — ou núncios apostólicos — por todo o mundo, a Santa Sé conta ainda com milhares de sacerdotes, missionários e membros de congregações religiosas, espalhadas pelo mundo inteiro, para obter uma caracterização detalhada dos pormenores em causa na maioria dos conflitos mundiais. Sem interesses territoriais em jogo e livre das preocupações mundanas clássicas dos ciclos políticos tradicionais, o Vaticano atua como potência diplomática independente, nos bastidores, discretamente.

E, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o Papa Francisco tem aquilo que provavelmente mais nenhum intermediário global tem: acesso direto ao Patriarca Cirilo, líder da Igreja Ortodoxa Russa, um dos mais poderosos aliados de Vladimir Putin e um dos protagonistas da grande divisão social e religiosa que reflete a divisão geopolítica que se vive na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Além disso, a história recente, marcada por encontros frequentes entre Putin e Francisco, mostra que o Papa é um dos líderes mundiais em quem o Presidente russo mais confia para a mediação de conflitos. E, como lembra Victor Gaetan, o Vaticano rege-se pelo princípio de negociar até com o Diabo caso esteja em causa a necessidade de salvar vidas.