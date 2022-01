A crise Rússia-Ucrânia também se joga nas igrejas. Pode a intervenção do Papa ajudar?

No ano seguinte, a Rússia anexou a península da Crimeia e apoiou militarmente os separatistas pró-russos que abundam na região oriental da Ucrânia, intensificando um conflito armado que deixou milhares de mortos. A anexação não foi reconhecida pela maioria dos países do mundo. Em 2015, os dois países assinaram o Protocolo de Minsk para um cessar-fogo na região, um acordo que acabaria por fracassar. Mais recentemente, em 2019, numa altura em que já tinham morrido cerca de 13 mil pessoas, Ucrânia e Rússia concordaram com um cessar-fogo mais vigoroso, num acordo facilitado pela intervenção da Alemanha e da França.

Apesar de o acordo para o cessar-fogo ter conseguido reduzir significativamente a violência física do conflito, a tensão na fronteira manteve-se. No início de 2021, após ambos os lados lançarem acusações de violação dos protocolos de paz, uma série de manobras militares russas próximas da fronteira aumentaram a tensão na região, que se dissipou com a desmobilização das tropas após uma cimeira Putin-Biden. A controvérsia voltou, contudo, já no final de 2021, com novas mobilizações militares na região fronteiriça e a discussão subiu de tom, com o ministro da Defesa ucraniano a não poupar nas palavras: em caso de invasão, vai haver um “massacre sangrento” e os soldados russos vão regressar “em caixões”.

A Rússia, que entretanto desmobilizou parte do seu contingente, continua a negar ter qualquer intenção de guerra e atira, por seu turno, as culpas ao Ocidente, salientando que Moscovo está sob ameaça de uma expansão da NATO a leste.

Ao longo de toda esta história, a presença da Igreja Ortodoxa gravitou em torno da política externa da Rússia. Hoje, não é exceção.

As origens históricas da Igreja Ortodoxa situam-se no século XI, quando o Grande Cisma dividiu o mundo do Cristianismo original em dois grandes ramos: o catolicismo romano, fiel ao Papa, patriarca de Roma, e a ortodoxia, fiel aos princípios originais das igrejas autónomas, tal como fundadas pelos apóstolos de Jesus Cristo e seus sucessores, unidas sob a autoridade dos vários patriarcas. Às divisões políticas entre Oriente e Ocidente (que já advinham da desagregação do Império Romano no século IV e da mudança da capital imperial para Constantinopla) somaram-se alguns pontos de discórdia teológica, incluindo, por exemplo, a natureza do Espírito Santo.

Por essa altura, o Cristianismo já tinha chegado em força ao território então conhecido como a Rússia de Kiev (uma união de tribos eslavas que habitavam uma grande faixa do leste europeu que hoje corresponde a partes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia). O batismo do príncipe Vladimir, então líder do bloco, no século X, teve um papel determinante na cristianização da região e valeu-lhe as honras de santidade. Depois do seu próprio batismo, Vladimir realizou um batismo em massa na capital ucraniana, que ficaria conhecido como o “Batismo de Kiev” — um acontecimento que é apontado como o grande início do Cristianismo na Rússia.

Os cristãos na Rússia começaram por ser liderados por um bispo metropolita que dependia hierarquicamente do Patriarca de Constantinopla. Mas, no século XVI, a grande relevância da Igreja russa levou ao reconhecimento da sua independência (ou autocefalia, nos termos ortodoxos). Desde então, e também devido à própria natureza das Igrejas Ortodoxas — que habitualmente são também igrejas nacionais, com algum tipo de relação com a nacionalidade e, por isso, com os governos —, a relação entre as autoridades religiosas e os regimes políticos russos tem sofrido profundas mudanças.

“Até ao reinado de Pedro, o Grande, no início do século XVIII, a Igreja Ortodoxa Russa era dirigida por um patriarca, que tinha uma grande influência em termos políticos e religiosos na Rússia“, explica o jornalista José Milhazes, lembrando que a Rússia “é o maior país ortodoxo do mundo em termos de números”, o que a torna numa das maiores potências religiosas do planeta. “Pedro I, para acabar com a autonomia da Igreja em relação ao poder, substituiu o patriarca pelo Santo Sínodo. Na prática, era um ministério dirigido por um laico”, salienta José Milhazes. O organismo colegial tomou o lugar do patriarcado e transformou a Igreja Ortodoxa numa espécie de departamento oficial do Império Russo, dando lugar a um clima de “promiscuidade e total ausência de separação entre Igreja e Estado”.