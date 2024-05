Operação Influencer. O que foi perguntado e o que respondeu António Costa no DCIAP

António Costa foi considerado suspeito pelo Ministério Público da alegada prática do crime de prevaricação em novembro de 2023, mas certo é que, volvidos seis meses e após uma inquirição de hora e meia, a procuradora Rita Madeira não viu indícios suficientes para constituir o ex-primeiro-ministro como arguido.

Ao que o Observador apurou, a procuradora titular dos autos, que nasceram de uma certidão extraída dos autos da Operação Influencer, não confrontou António Costa com qualquer suspeita conta si nem com as mais de 20 escutas telefónicas que foram enviadas para o Supremo Tribunal de Justiça por envolverem o ex-governante de forma acidental e indireta.

António Costa foi questionado sobre os principais arguidos da Operação Influencer, nomeadamente Diogo Lacerda Machado (seu amigo e consultor da Start Campus), Vítor Escária (seu ex-chefe de gabinete) e João Tiago Silveira (coordenador do processo legislativo do Simplex Industrial e do Licenciamento). Mas sempre numa perspetiva de testemunha, e nunca como suspeito de algo.

O ex-primeiro-ministro recusou qualquer favorecimento à Start Campus e diz que a lei que foi aprovada é genérica, promove a desburocratização, o dinamismo económico e não foi feita à medida da empresa do mega data center projetado para Sines.

A diligência no DCIAP

Eram cerca das 15h do dia 24 de maio quando António Costa e o seu advogado João Lima Cluny entraram nas instalações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), localizadas mesmo em frente à sede nacional da Polícia Judiciária, no centro de Lisboa. Identificaram-se junto do segurança, logo à entrada, entraram no elevador e subiram ao 5.º piso do edifício que serve de casa profissional ao departamento de elite do Ministério Público criado em 1999 — um pouco antes de o próprio António Costa ter sido promovido a ministro da Justiça no segundo Governo de António Guterres.

Como em todos pisos do DCIAP, com a exceção do piso onde funciona a secretaria do departamento, a porta de entrada nos gabinetes do 5.º piso necessita de uma autorização especial para entrar no corredor de acesso aos gabinetes — e é neste piso que o diretor do DCIAP, o procurador-geral adjunto Francisco Nascimento, tem o seu gabinete.

Um funcionário judicial abriu a porta de segurança do 5.º piso e orientou o ex-primeiro-ministro e os seus advogados (João Lima Cluny fazia-se acompanhar do seu colega Diogo Serrano) por um corredor. Passaram por uma porta para um gabinete à esquerda e entraram na melhor sala de reuniões do departamento.

Trata-se de uma sala que costuma ser utilizada em diligências por diversos procuradores — Costa não foi alvo de nenhum tratamento especial. O que foi perguntado pela procuradora Rita Madeira, coordenadora do DCIAP, e o que foi dito pelo ex-primeiro-ministro durante a hora e meia que demorou a diligência?

Costa duplamente em choque: pela existência dos 75,8 mil euros em dinheiro vivo e por saber que a origem dos fundos está sob investigação na Operação Influencer

António Costa foi questionado sobre o seu conhecimento dos aspetos centrais da Operação Influencer, nomeadamente sobre o seu envolvimento no processo legislativo do novo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação que foi aprovado no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023, e que foi coordenado por João Tiago Silveira. Mas também sobre a relação com o seu amigo Diogo Lacerda Machado e sobre o trabalho exato de Vítor Escária no Governo enquanto chefe de gabinete do primeiro-ministro.

O ex-governante rejeitou sempre qualquer espécie de favorecimento à Start Campus ou irregularidade no processo legislativo do chamado Simplex Industrial — e defendeu o trabalho do seu Governo na captação de investimento internacional fundamental para o desenvolvimento do país.

Explicando por partes — e começando por Escária.

Costa foi questionado sobre as competências de um chefe de gabinete do primeiro-ministro. A procuradora Rita Madeira quis saber com algum grau de pormenor qual era o trabalho exato de Vítor Escária. Entre elogios à competência e capacidades profissionais de Escária, Costa explicou o quotidiano complexo de uma pessoa que lidera um gabinete do chefe de Governo — e que nada tem a ver questões de secretariado.

Na prática, além de toda a coordenação do gabinete de São Bento (que, por sua vez, também coordena a atividade dos vários ministérios), um ex-chefe tem particular influência na abertura ou no fecho de portas a quem quer aceder ao primeiro-ministro e na filtragem da informação que lhe chega. É um cargo de grande importância em qualquer Governo e o seu titular carece de uma grande confiança pessoal — confiança que António Costa considerou “traída” numa declaração ao país no dia 11 de novembro de 2023.

A magistrada titular do inquérito que desceu dos serviços do MP no Supremo Tribunal de Justiça quis ainda colocar perguntas sobre os 75.800 mil euros em dinheiro vivo encontrados pelo procurador Rosário Teixeira no gabinete de Vítor Escária.

Além de ter reafirmado o que já tinha dito publicamente em várias ocasiões (ver aqui e aqui), nomeadamente que ficou em “choque” com o dinheiro descoberto no gabinete de Escária, António Costa afirmou que tinha a ideia de que esse tema não tinha relação com a Operação Influencer. Perante uma resposta em forma de pergunta da procuradora Rita Madeira (“e se tivesse?”), o ex-primeiro-ministro disse que, então, ficaria duplamente chocado.