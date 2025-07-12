Porto em guerra. Filipe Araújo não desiste, Pedro Duarte mantém porta aberta, PS acena com acordo pós-eleitoral

A última sondagem sobre as eleições no Porto veio “agitar os ânimos” na corrida autárquica. Com os resultados a indicarem que Manuel Pizarro fica à frente nas intenções de voto, e com a direita dividida pela multiplicação de candidatos, o independente Filipe Araújo garante que vai até ao fim da corrida e recusa desistir, embora Pedro Duarte deixe a porta aberta a um entendimento que possa reforçar as suas hipóteses de conquistar a autarquia — e o PS já considere “natural” um acordo pós-eleitoral com Araújo.
Se à direita se admite que a sondagem do ICS/ISCTE divulgada pelo Expresso preocupa — e se junta à sondagens internas pedidas pelos partidos, que reforçam a mesma tendência de vitória do socialista — do lado de Filipe Araújo garante-se que não há margem de recuo. “O Filipe vai até ao fim, não há dúvida. E tem tudo para ter um bom resultado”, assegura uma fonte próxima do candidato, sendo que neste cenário o “bom resultado” seria apontar para um número bem mais ambicioso do que as últimas intenções de voto lhe apontam (5%).
À volta do vice de Rui Moreira, que ouviu um aviso do atual presidente da câmara quando este alertou que o movimento não deveria ser confundido com a nova candidatura — Moreira não quer prestar apoio público a nenhum dos candidatos –, a reação à sondagem é de algum desânimo, mas também de desconfiança. Argumentos: deste lado, desconfia-se de que uma autarquia como o Porto, que nas últimas três eleições preferiu um candidato independente a uma gestão partidária, venha a ter, como indicam estes resultados, uma preferência clara por PS, PSD e Chega, que surgem por esta ordem como os partidos que seriam, ao dia de hoje, mais votados.
Assim, entende-se que as atuais intenções de voto ainda refletem o contexto das legislativas, não estando os inquiridos ainda a responder pensando exclusivamente na eleição autárquica quando indicam os seus candidatos preferidos. No PS, também se ouvem sérias dúvidas sobre uma votação tão baixa para Araújo, uma figura conhecida na cidade e que serviu como “valete” ao executivo de Moreira durante os últimos mandatos.
O contra-argumento não é difícil de fazer: Filipe Araújo pode ser o herdeiro mais óbvio de Moreira, por ser seu vice e atual líder do seu movimento, mas não é Rui Moreira — e a preferência dos portuenses por uma gestão independente poderia ter muito a ver com o perfil do próprio presidente, e não pela questão da independência em si.
Sejam ou não os resultados muito próximos do que se vier a verificar em setembro, uma coisa é certa: nas cabeças de quem acompanha, nos partidos, estas eleições a matemática é simples e recorda-se que a pequena margem, mais curta do que nas suas sondagens internas, que agora separa Pedro Duarte (com uma projeção, a contar com a distribuição de indecisos, de 33% dos votos) de Manuel Pizarro (36%, segundo o mesmo critério) poderia ficar resolvida se se Filipe Araújo se juntasse à candidatura de Pedro Duarte, como chegou a ser convidado a fazer.
Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD é clara, reiterando que ainda “há margem e disponibilidade para estudar uma solução de compromisso“.
Pelo lado dos sociais democratas (que contam, de resto, com várias figuras da cidade que migraram para as listas de Araújo — e vice versa, com nomes associados ao consulado de Rui Moreira, como Francisco Ramos, a colaborarem com Pedro Duarte), continua a haver espaço para integrar Filipe Araújo na candidatura, tentando assim agregar um espaço que pode ter muitos potenciais eleitores em comum e encurtar a distância (indicada pelas sondagens) para Manuel Pizarro.
PS faz contas a acordo pós-eleitoral
Mas Araújo e os seus votos não são desejados apenas pelo PSD: no PS também se fazem contas à maioria que se poderia obter ao lado do independente, embora sempre pensando apenas num acordo pós-eleitoral. “No caso de Pizarro ganhar, em face do que se vê nas sondagens [e não ter maioria absoluta], o mais natural seria completar a maioria com Filipe Araújo, uma pessoa que conhece a cidade”, ouve o Observador de fonte próxima da candidatura socialista, por entre elogios à “verdadeira lista de independentes” apresentada por Araújo.
No PS, fica clara a ideia de que os outros partidos de esquerda estão em risco, à luz dos estudos de opinião que se conhecem, de nem sequer conseguir eleger vereadores, pelo que o mais natural seria que Pizarro quisesse trabalhar com Araújo — uma suspeita que nos bastidores do PSD já vinha sendo alimentada há muito tempo. Com quase todas as principais forças da direita juntas numa candidatura (PSD, CDS e IL) e ainda assim sem conseguirem a vitória nas sondagens, os socialistas estão confiantes nas reais hipóteses de uma vitória, mas sem maioria.
Ou seja, nos corredores do PSD como do PS, olhando para uma corrida dividida e com o Chega a apresentar um resultado bastante elevado — 12% das intenções de voto com distribuição de indecisos, com o anterior líder da bancada municipal do PSD, Miguel Côrte-Real, como cabeça de lista — é apetecível a ideia de tentar seduzir Araújo. Mas do lado de Araújo a ideia é clara: não haverá uma desistência da candidatura — o que não exclui que se façam acordos a posteriori, conseguindo ser eleito vereador e sendo necessário para completar maiorias.
Independentes admitem risco de voto útil, mas culpam PSD
Do lado de Filipe Araújo, é óbvio o efeito que a sondagem pode criar — e o risco que pode trazer: uma percentagem de intenções de voto tão próxima entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro pode criar um efeito de “bipolarização” e “voto útil” que poderia ser fatal para Araújo. Mas as culpas pela divisão à direita são apontadas ao PSD: “Foi responsabilidade deles”, aponta a mesma fonte.
Os apoiantes do vice da câmara defendiam que Araújo deveria ter encabeçado uma candidatura apoiada pelos partidos da direita, seguindo o modelo adotado na câmara de Coimbra (com o independente José Manuel Silva a liderar uma coligação de partidos).
Mas PSD e PS queriam entrar na luta pela sucessão de Rui Moreira e Luís Montenegro chegou mesmo a tentar uma operação de charme junto de Filipe Araújo, para tentar convencer pessoalmente o vice a entender-se com Pedro Duarte e a diminuir as divisões à direita. Sem sucesso: Filipe Araújo só ponderaria recuar caso o PSD tivesse apresentado um nome visto como mais consensual ou com mais “potencial ganhador”, caso, no seu entendimento, de José Pedro-Aguiar Branco, que não chegou a avançar.
Quando ao ambicionado legado de Rui Moreira, ele está, em rigor, espalhado pelas várias listas: Pedro Duarte conta com nomes do movimento independente do seu lado, mas também há elementos do mesmo movimento (incluindo o vereador de Moreira Fernando Paulo) nas listas do PS; o CDS divide-se entre o apoio oficial à candidatura do PSD e os apoios individuais a Filipe Araújo, que escolheu uma equipa formada sobretudo por independentes, “sem interesse pessoal ou partidário”.
Rui Moreira chegou a avisar, numa entrevista à CNN, que se Araújo avançasse isso iria “implicar que provavelmente não irá haver maioria absoluta no Porto” e que teria de existir depois “um entendimento que garanta a governabilidade”. Depois, frisava que enquanto candidato independente teve sempre o apoio de alguns partidos, o que também teria facilitado a vida de Araújo: “Não tendo esse apoio, é muito mais difícil do que foi para mim”.
Com um número muito vasto de candidatos (são onze no total), a direita vê-se assim numa encruzilhada: a negociação para a composição das listas de Pedro Duarte já obrigou a cedências a IL e CDS que empurraram nomes dos sociais democratas para baixo e, ainda assim, a inclusão de Filipe Araújo e companhia poderia complicar a negociação das listas mas dar uma ajuda decisiva à candidatura social democrata.
Também se registam outros dados desta última sondagem, cujo trabalho de campo foi feito entre 17 de junho e 2 de julho: além das intenções de voto, a sondagem mede a opinião dos inquiridos sobre as características pessoais e profissionais de Duarte e Pizarro (quem é o mais simpático, mais competente, mais ponderado ou mais forte como líder) e Pizarro leva a melhor em todos os parâmetros, mesmo que sem ser por larga margem. Nos três meses que restam até às autárquicas se verá se as intenções dos eleitores mudam.