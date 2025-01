"Precipitação", "erro grave" e entrada no "eixo das tiranias". Reação de Montenegro às eleições de Moçambique gera coro de críticas

Até mais do que o conteúdo, a rapidez da reação ao resultado eleitoral de Moçambique por parte do Governo português, depois do anúncio do Conselho Constitucional, gera críticas na oposição e até a sugestões de que os portugueses a viver no país podem sofrer consequências. Partidos da oposição estão alinhados no que toca ao “erro” de Montenegro e consideram que é possível voltar a trás e modificar (ou atenuar) o que foi dito após os resultados oficiais.

Timing incompreensível e críticas ao conteúdo

Poucas horas separaram o anúncio do Conselho Constitucional de Moçambique — que proclamou o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, como vencedor das eleições presidenciais — e as reações de Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro. Ainda que o timing de ambas seja colocado em causa, a curta declaração do primeiro-ministro continua a dar que falar. “Precipitação”, atira Fernando Jorge Cardoso, “incompetência”, aponta José Pimentel Teixeira. Os dois especialistas em assuntos moçambicanos ouvidos pelo Observador criticam a posição de Montenegro e consideram que o facto de não ter sabido esperar deu um sinal errado.

Antes de mais, importa recordar a curta declaração de Montenegro — que mais tarde o Ministério dos Negócios Estrangeiros completou para dizer que o Governo estava “disponível para trabalhar com o novo Presidente e com o Governo moçambicanos” e que se esperava um “novo ciclo governativo” que “reflita um compromisso de inclusão, em espírito de diálogo, capaz de responder aos desafios sociais, políticos e económicos que o país enfrenta”. Ao contrário da mensagem de Montenegro, Rangel sublinhou que Portugal “lamenta profundamente os episódios de violência que marcaram o período pós-eleitoral em Moçambique, causando inúmeras perdas humanas e intensificando as tensões políticas e sociais no país”. Depois disso, o Governo fechou-se em copas e não voltou a falar sobre o assunto.

“Concluído o processo eleitoral pelo Conselho Constitucional e designado Daniel Chapo como Presidente eleito de Moçambique, sublinhamos o propósito de que a transição que agora se inicia possa decorrer de forma pacífica e inclusiva, num espírito de diálogo democrático, capaz de responder aos desafios sociais, económicos e políticos do país”, escreveu o primeiro-ministro pouco tempo depois do anúncio, destacando que “os laços fraternais entre Portugal e Moçambique permanecem um compromisso sólido para o futuro”.

Concluído o processo eleitoral pelo Conselho Constitucional e designado @daniel_chapo24 como Presidente eleito de Moçambique, sublinhamos o propósito de que a transição que agora se inicia possa decorrer de forma pacífica e inclusiva, num espírito de diálogo democrático, capaz de…

O timing merece as críticas mais duras, mesmo que o posicionamento de Marcelo seja considerado menos grave do que a nota de Montenegro. José Pimentel Teixeira, antropólogo e especialista em assuntos moçambicanos, considera os comunicados “fracos, descabidos e de muito má política”, acusando até o Governo e quem o produziu de uma “grande incapacidade” e de ser “incompetente”. Na sua opinião, o Governo esteve pior e devia ter tido uma “reação diferente, pelo menos mais pausada, algo formalista” tendo em conta que se trata de um ato eleitoral que, sublinha, foi um “roubo descarado”.

“O anúncio foi dia 23 [de dezembro], esperava-se por dia 26, ofereciam-se para colaborar…”, elaborou em declarações ao Observador, enquanto recorda que o comunicado surgiu “duas horas depois de uma declaração falsa, porque o Conselho Constitucional é dominado pela Frelimo e emana do Estado”. “O que podiam ter feito era deixar passar a quadra [natalícia] e dizer que iam ajudar à concórdia e pacificação em Moçambique”, explicou, acrescentando que, além do mais, “os termos do documento” do Governo são “absolutamente patéticos”, designadamente porque, apontou, usam “o slogan da Frelimo” — as palavras novo ciclo.

“Faltou tempo diplomático”, insistiu José Pimentel Teixeira. Também Fernando Jorge Cardoso, investigador e professor catedrático, considera que até compreende que Portugal, “por razões históricas”, tivesse uma palavra a dizer, “mas não imediatamente e da forma como foi feito”. “O Presidente da República e o primeiro-ministro foram os primeiros, em termos internacionais, a apoiarem umas eleições que foram consideradas, pelo próprio Conselho Constitucional, como fraudulentas”, sublinha o especialista, recordando que vários intervenientes e observadores internacionais consideraram as eleições “uma fraude desde o início”.

Em comparação, considera que a “precipitação de Portugal ser o primeiro a cumprimentar” foi um “sinal negativo”. Apesar de considerar que não haverá consequências diretas para os portugueses no terreno, Fernando Jorge Cardoso reiterou que o Governo e o Presidente da República “agiram de forma precipitada” e deviam ter sido “mais cautelosos”, mas acima de tudo considera que “Portugal deveria ter procurado que houvesse conversas sérias” e não reconhece que esteja a trabalhar em “qualquer ação junto ao Vaticano ou à União Europeia no sentido de procurar que houvesse um diálogo”.

Mondlane considerou “lamentável”, mas acredita em “falta de informação”

Venâncio Mondlane, candidato presidencial moçambicano, foi um dos primeiros a denunciar as declarações, frisando, no Facebook, que “é realmente lamentável que o primeiro-ministro e o Presidente da República portuguesa tenham feito pronunciamentos a confirmar ou a felicitar a Frelimo e o seu candidato em função de resultados altamente problemáticos, falaciosos e adulterados que foram proclamados pelo Conselho Constitucional”.

“É lamentável, um país que achávamos que podia ser a entrada de Moçambique para Europa, para que fossem nossos porta-vozes para alcançarmos uma situação de paz e passividade em relação à crise que Moçambique está a viver”, acrescentou. Mais tarde, em entrevista na CNN, moderou a reação para dizer que tem a perceção de que o povo português está “extremamente solidário” com a questão de Moçambique e que considera que o Governo e a União Europeia “deviam dar a mesma primazia que se deu, por exemplo, à Venezuela e que se está a dar à Geórgia”.

Mondlane acabou a assumir que acredita que “as declarações [do Governo português] foram por falta de informação realística e atualizada do que está a acontecer em Moçambique”, crente de que “se o Governo português atualizar a informação” terá uma “perceção diferente daquela que apresentou”.

Do “erro grave” ao “eixo das tiranias”: partidos criticam Governo

Além do PS, que manifestou o “apoio a quaisquer esforços do Estado Português que visem fomentar o diálogo e a reconciliação em Moçambique” e do PCP, que diz que o Governo deve “salvaguardar e promover as relações de amizade e cooperação entre Portugal e Moçambique”, nenhum dos restantes partidos da oposição ouvidos pelo Observador alinha com a reação rápida de Luís Montenegro — e ninguém poupa nas palavras para criticar.

Questionado pelo Observador, fonte do grupo parlamentar do PS destacou o “profundo respeito e a amizade histórica que unem Portugal e Moçambique” ainda que tenha sublinhado “a importância fundamental da democracia, do respeito mútuo e da promoção de processos políticos transparentes e inclusivos”.

A acompanhar com “preocupação os episódios de instabilidade política, social e económica”, o PS não criticou o Governo de Luís Montenegro e apelou “a todas as partes para que privilegiem o diálogo pacífico e construtivo como caminho para a estabilidade e para o desenvolvimento sustentável. A somar a isso, manifestou “o seu apoio a quaisquer esforços do Estado português que visem fomentar o diálogo e a reconciliação em Moçambique, salvaguardando os interesses do povo moçambicano, respeitando as suas instituições e fortalecendo as relações bilaterais entre os dois países”.

No resto da oposição a visão é bem mais distante. No caso do Chega, o posicionamento do Presidente da República e do Governo “em nada beneficiou a tranquilidade da situação” em Moçambique. O deputado Gabriel Mithá Ribeiro sublinha que se tratou de “uma evidente irresponsabilidade” que o partido espera que possa ser reparada. “Estamos perante um erro grave ao nível da política externa portuguesa que pode ter consequências estratégicas bastante negativas”, realçou o deputado.