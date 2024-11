Protestos em Maputo. "Vão todos morrer!": O relato de dois manifestantes que se salvaram por serem brancos

Quando Mavanda (nome fictício, por razões de segurança) entrou na grande marcha de protesto na quinta-feira em Maputo, sabia que corria riscos. Mas nunca pensou acabar de cócoras no chão, contra um canto, com mais 14 pessoas, uma Kalashnikov apontada e a raiva no gatilho: “Vocês vão todos morrer! Ninguém sai daqui”. Nesse dia à tarde, percebeu o peso da cor da pele: “Uma bênção e uma maldição”.

Moçambicana, residente na capital, defensora da democracia, partilhou o seu testemunho de sete minutos numa gravação nas redes sociais, “com esforço, levada pelo sentimento do momento”. Porque acredita que está a mostrar ao mundo um pouco do que se passou na manifestação convocada pelo candidato independente às eleições presidenciais que diz que ganhou nas urnas, apesar de a Comissão Nacional de Eleições dar a vitória a Daniel Chapo, o candidato da Frelimo, o partido no poder há 49 anos. “É por uma boa causa, para ir para comissões de direitos humanos e afins”, diz ao Observador a partir de Maputo.

Momentos antes de atender a chamada de Portugal, recebeu outro telefonema, de Nampula. Era o de um jovem que tinha sido baleado no pénis e pedia ajuda. “Ele e mais dois jovens ajudaram um que tinha sido baleado numa marcha de protesto. Levaram-no ao hospital, entregaram-no aos médicos e ficaram a aguardar numa zona de espera. Entrou o comandante da polícia de Nacala Porto, deu uns tiros na nádega de um, disparou para o pénis de outro e ainda atingiu no peito um menor de 17 anos”, explica de rajada ao Observador.

Isto não se passou na quinta-feira, dia 7, foi no dia 31 de outubro, o primeiro dos “Sete dias de libertação de Moçambique do colono preto”, marcada por Venâncio Mondlane, que culminaram ontem na “Manifestação contra o assassinato do povo moçambicano”. De quinta-feira, Mavanda tem outra história para contar, assim como Paulo (outro nome fictício) que estava ao seu lado quando ficaram encurralados num beco de Maputo.

Eram 13 horas quando Mavanga saiu de casa, para se juntar à marcha. “Consegui chegar próximo de uma das margens ali da zona da OMM [uma das praças mais conhecidas de Maputo, em honra ao Movimento da Mulher Moçambicana]”, conta. “Estava completamente barricada em três sentidos a partir da OMM só a da Kaunda é que não, e eu e os meus amigos tentámos ir para aquela que ia da OMM até ao Alto Mae. Metemo-nos ali por uns becos, porque a Vladimir Lenine estava barricada, e quando estávamos para virar vem um grupo a gritar ‘Fujam, fujam, fujam, estamos a ser perseguidos”.