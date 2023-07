Onde Luís Montenegro sente “ventos de mudança”, o PS não sente qualquer brisa, pelo menos favorável ao lado da direita portuguesa. A noite eleitoral espanhola é celebrada pelos socialistas portugueses que focam os comentários no copo meio cheio, isto é, no reforço (em número de votos e em deputados) do PSOE, no chega para lá a uma coligação de poder com a direita radical do Vox e, numa outra dimensão, no esfriar de ânimos em relação ao que ditam as sondagens – até porque em Portugal os estudos mostram um PSD colado ao PS depois do primeiro ano de maioria absoluta. Quanto ao crescimento do PP de Alberto Feijóo, irmão político do PSD, os socialistas desvalorizam os números e sobretudo um eventual efeito de contágio.

A subida dos populares espanhóis é vista no PS como consequência direta de dois factores: o desaparecimento do Ciudadanos, que resultou na transferência de votos para o PP, e o voto útil de que beneficiaram por parte de quem fugiu do radicalismo do Vox. O eurodeputado do PS Pedro Marques acrescenta ainda outro elemento, para desinsuflar a subida: afinal, as últimas legislativas tinham sido particularmente difíceis para o PP, depois do escândalo Bárcenas, o ex-tesoureiro do PP condenado num esquema de corrupção e de financiamento ilegal; só havia caminho para crescer, depois do desaire de 2019, em que os populares ficaram reduzidos a 89 deputados no Congresso espanhol.

No resumo de um alto dirigente do partido, PP e Vox juntos “não conseguem formar uma maioria Parlamentar, com o PP a tirar parte dos votos do Vox e alguns do defunto Ciudadanos” ou, transpondo para Portugal e para o PSD: “Sem IL e tirando parte ao Chega” — o que os socialistas não acreditam que Luís Montenegro consiga fazer.

