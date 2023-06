A vida é feita de escolhas e a maior parte são entre A ou B, obrigando-nos a imaginar cenários para cada uma das situações. O problema é que nem sempre conseguimos responder às várias incertezas do mercado e isso reflete-se na nossa Conta Bancária:

“Será que a Euribor vai começar a descer?”, “será boa altura para investir em Certificados de Aforro?”, “qual é a melhor taxa de juro para o meu Depósito a Prazo?”

Não é fácil tomar a melhor decisão quando as notícias nos preocupam diariamente, mas, por vezes, é precisamente nesses momentos que é necessário avançar e fazer um upgrade aos nossos planos financeiros, sob a consequência de nos arrependermos a curto ou médio prazo, desde as situações com maior impacto até às mais pequenas do dia a dia.

Quantas vezes já se sentiu angustiado ou arrependido por ter escolhido a opção errada?

Daquela vez que “por 15 minutos não vale a pena pôr parquímetro”. Ou quando decidiu que o orçamento das obras era muito caro e conseguia fazer tudo sozinho numa tarde com amigos. Ou porque o seu gatinho nunca fez mal a ninguém (até entrar na casa do vizinho).

Os imprevistos acontecem. E os planos furados também

Para esclarecer estes dilemas financeiros, criámos 3 personagens para lhe explicar como pode evitar passar pelo mesmo sofrimento e aproveitar a vida com mais liberdade.

Mas desde já avisamos: qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.

“TROCAR A CORREIA DE TRANSMISSÃO? DEIXE ESTAR… ELE AGUENTA”

Ir ao mecânico é sempre um dilema difícil: nunca sabemos bem o que estamos a pagar, e acabamos por decidir com a carteira.

Plano A:

O António ia arranjar o carro e pô-lo como novo para o verão.

Plano B:

Como o ordenado ainda não tinha caído na conta, acabou por desistir e ficou com o carro parado na autoestrada para o Algarve.

Solução?

O Plano AB Plus do Activobank, que permitia ao António aproveitar a antecipação do ordenado com TAN e TAEG a 0% nos primeiros 3 meses e ainda receber um vale de 4€/mês em combustível na Galp.

“EU JURO QUE O MEU TOBIAS NUNCA TINHA FEITO MAL A NINGUÉM”

O que a Catarina não sabia é que quando ela saía para trabalhar, o Tobias fugia pela janela para ir afiar as unhas nos sofás dos vizinhos.

Plano A:

A Catarina já tinha ouvido falar em Seguro de Responsabilidade Civil para Animais Domésticos e até ia fazer um.

Plano B:

O Tobias era tão sossegadinho, que não valia a pena. Até assassinar o sofá de caxemira do Sr.Abílio do 2º esquerdo.

Solução?

Se a Catarina tivesse cortado as unhas ao Tobias, ou tivesse feito um Seguro de Responsabilidade Civil para Animais Domésticos, já não haveria qualquer problema.

Se a Catarina soubesse que por 3,99€ aderia ao Plano AB Plus do Activobank com Seguro de Responsabilidade Civil para Animais Domésticos incluído, o Tobias estaria a viver uma das suas 7 vidas na maior, sem precisar de cortar as unhas.

“CHAMO UNS AMIGOS E FAZEMOS AS OBRAS DO WC NUM FIM DE SEMANA”

Claramente todos nós conhecemos um João assim. O que este João não sabia é que a expressão “o barato sai caro” existe por alguma razão.

Plano A:

O João queria fazer obras na casa de banho, então pediu alguns orçamentos.

Plano B:

Os orçamentos das obras saíam fora do budget, e o João também não queria fazer um crédito, para evitar taxas e comissões. Então, acabou por fazer as obras com uns amigos e furou a canalização principal do prédio.

Solução?

Por 8,99€, o João podia ter aderido ao Plano AB Premium, dando-lhe mais liberdade para qualquer tipo de obras e projetos, com condições especiais de Crédito Pessoal sem comissão de abertura, e umas obras sem planos ou canos furados.

Além disso, ainda iria beneficiar de Cashback de 3% nas despesas da casa: se ativar os débitos diretos das despesas de água, luz, gás e telecomunicações, por ser um cliente Activobank com um Plano AB Premium.

Ter um Plano AB é sempre o melhor plano

As vantagens de ser Plus ou Premium

Seja para fazer um upgrade à vida com um plus de qualidade ou uma mais liberdade premium para concretizar projetos e investir um pouco em si, o caminho mais certo é ter um banco que descomplica sempre que precisa e o ajuda nos momentos-chave:

– Crédito Pessoal sem comissão de abertura

– Seguro de Responsabilidade Civil para a sua Família e Animais Domésticos

– Seguro de Assistência Médica ao Domicílio (apenas no Plano AB Premium)

– Cashback de até 3% nas despesas da casa

A verdade é que quando fizer as contas, vai perceber que com uma mensalidade de 3,99€, vai poder aproveitar até 33,98€ de descontos, nas várias vantagens dos Planos AB.

Por isso, se quer ter o melhor lado da sua vida e do seu banco, não seja como o António, a Catarina e o João – simplifique os seus dilemas e viva com mais segurança, com os Planos AB do Activobank.