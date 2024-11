"Quanto Mais Cedo, Melhor." O projeto para professores e alunos que fala de saúde mental a partir dos três anos

Uma iniciativa

Daqui a pouco, numa manhã solarenga da primeira quinta-feira de novembro, 20 alunos do terceiro ano, dez meninas e dez meninos, vão arrumar as carteiras e as cadeiras, encostá-las à parede do fundo, para terem mais espaço para as atividades e desafios do programa “Quanto Mais Cedo, Melhor”, que promove competências socioemocionais e investe na literacia em saúde mental em contexto escolar. Está tudo preparado na sala de aula que fica do lado esquerdo de quem entra na Escola Básica da Torre, em Esmoriz, concelho de Ovar. A sessão começa com um momento de relaxamento. O professor da turma, Eusébio Oliveira, recorda: olhos fechados, inspirar como cheirar uma flor, expirar como soprar para um dente-de-leão, respirar com calma. Todos sabem o que fazer para descomprimir nesses minutos de pausa. E abrem-se os olhos.

De seguida, há música e todos têm de dançar como bonecos moles, como se fossem feitos de gelatina, e como bonecos duros, ou seja, como robôs sem dobrar os braços e as pernas. Numa mesa no meio da sala, estão vinte rebuçados e o desafio é comer a guloseima como se fossem bonecos duros, de braços esticados. Não é fácil pegar no rebuçado desta forma, tirar o papel para levá-lo à boca. São feitas várias tentativas, algumas com matreirices à mistura, que não resultam para cumprir o objetivo. O professor dá umas dicas. “Os meninos não estão sozinhos, é importante trabalharem em conjunto.” E eles percebem que podem pedir ajuda a um colega para desembrulhar o rebuçado que tem na mão e colocá-lo na boca do outro sem dobrar os braços. É nesta entreajuda que o desafio chega a bom porto.

“Que outras situações do dia a dia podem resolver se partilharem, se tentarem resolver em conjunto?”, pergunta o professor. Simão Costa, de oito anos, levanta o dedo. “Para arrastar uma mesa, podemos chamar um colega para ajudar. No basquetebol, se jogarmos em equipa, marcamos mais rápido”, diz. Leonor Ferreira, de oito anos, também tem resposta. “Para levarmos as compras num saco, um pega numa asa, outro pega noutra, e assim é mais fácil.”