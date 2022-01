Quem atacou quem na primeira semana de campanha: Rio e Costa mano-a-mano no ringue, esquerda não poupa PS

O quadro de ataques de António Costa é quase unidirecional. Mas houve alguns momentos, nesta primeira semana de campanha, em que ainda foi ao ataque à esquerda, por tática ou por simples irritação momentânea.

O ataque à líder do Bloco de Esquerda que surgiu este domingo – com Costa a não aceitar “lições” de Catarina Martins é uma raridade, assim de forma tão direta. Não que as relações não andem tensas ao ponto de justificarem este tipo de reação mais a quente e adversa com o BE, mas não tem sido um alvo preferencial. Esse é, sem sombra de dúvida, Rui Rio. Todos os dias, em cada intervenção, em cada local, Costa refere sempre o programa de Rio e as suas medidas (ou ausência delas) em matéria de aumento do salário mínimo,da redução do IRS ou do modelo que o social-democrata defende para a Saúde e Segurança Social.

E no início da semana, na segunda-feira, ainda aproveitou a questão da prisão perpétua, para tentar colar o candidato do PSD à extrema-direita. Essa radicalização de Rio, a insensibilidade social e até o seu feitio “conflituoso” foram referências que ganharam espaço no decorrer da semana. Na Madeira, logo na terça-feira, o líder do PS já tinha também ensaiado uma colagem de Rio ao PSD de Passos e a esse histórico da troika. No final de semana, é já referência insistente nas suas intervenções.

Na caravana socialista jura-se que esta obsessão com Rio não é uma reação às sondagens e antes garantem que a bipolarização e exploração da ideia de quem tem mais perfil de primeiro-ministro fazem parte de uma estratégia que já estava alinhada para ocupar boa parte das intervenções do partido e do seu líder à media que a campanha avançava. Mas que coincidiu com a aproximação do social-democrata nas intenções de voto. A esquerda e o seu chumbo, ao lado da direita, do Orçamento do Estado, continuam a ser recordadas, mas aqui e ali e sem a intensidade de outras fases.

