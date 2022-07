Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tem o nome da flor nacional de Angola. A Welwitschia Mirabilis não é uma planta qualquer, nada tem de delicada, nem de perfumada, é gigante e muito resistente. Designada como o “polvo do deserto”, pois vive exclusivamente no deserto do Namibe, que se estende do sul de Angola ao norte da Namíbia, esta planta rasteira de caule grosso pode durar até mais de mil anos. “Desgrenhada”, chamam-lhe “a planta imortal de Angola” — e há quem a use como emblema da resistência angolana. E a “aula” de botânica acaba aqui.

Não se sabe o que passaria pela cabeça de quem deu o nome à segunda filha do ex-Presidente de Angola, mas o simbolismo só pode agradar a Welwitschea José dos Santos, também conhecida por Tchizé.

