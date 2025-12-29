Recurso pontual ou realidade diária? Como funciona o sistema simplificado de controlo de fronteiras nos aeroportos

Turistas, migrantes e trabalhadores misturam-se numa fila que se estende para lá das baias de segurança colocadas no Aeroporto de Lisboa. Milhares de pessoas aguardam a sua vez para poderem, finalmente, ultrapassar o controlo de fronteiras e chegar, depois de horas de espera, a solo português. Em sentido contrário à multidão que tenta entrar em Portugal segue um homem que, pelo ar de desconforto, levanta suspeitas a um agente da PSP de serviço no aeroporto. Além de verificar o passaporte, o polícia decide pesquisar mais informações. A intuição confirma-se: o homem tinha acabado de matar a ex-namorada em Matosinhos e queria fugir para o Brasil.

O novo sistema de controlo de fronteiras (para extracomunitários) só entrou em vigor em outubro, mais de dois meses depois desta tentativa de fuga, mas o antigo mecanismo deveria ser suficiente para detetar aquele homem sinalizado com um mandado de detenção por homicídio. No entanto, e tal como tem acontecido desde que foi aplicado o sistema EES (Entry/Exit System), optou-se nesse dia pelo controlo simplificado — um recurso utilizado com frequência para escoar as longas filas.

Deveria ser uma opção “excecional”, mas várias fontes ligadas ao setor ouvidas pelo Observador descrevem o regime “simplificado” como uma hipótese utilizada “com regularidade”, quase diariamente. “O [regime] simplificado está regulamentado. Deve ser utilizado em situações excecionais e autorizadas superiormente. Não pode acontecer só porque alguém se lembra de que é preciso esvaziar filas”, critica um agente em serviço no aeroporto há várias décadas.

Mas, garante, “acontece com regularidade” e, por isso, as pessoas “entram livremente em Portugal”. “A única coisa que se verifica da pessoa que se apresenta à fronteira num regime simplificado é a fotografia da pessoa e o passaporte”. “Olho para a fotografia da pessoa, olho para o passaporte e pode seguir…”, resume.

A relativa rapidez permitida com este modelo de controlo mais simples tornou-o numa hipótese apetecível para ser colocado em vigor numa das alturas mais críticas do ano para os aeroportos: o período do Natal. O Sistema de Segurança Interna (SSI) admitiu que o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários poderia ser suspenso durante o Natal, tendo, para isso, recebido autorização da Comissão Europeia.

Antes de entrar em vigor, a ministra da Administração Interna chegou a opôr-se, no Parlamento, a esta medida. “Não tenho uma resposta fechada sobre esse tema, não posso ter. Da parte que me toca, a minha posição seria de evitar [essa medida]. (…) A decisão não depende apenas de mim. (…) A minha posição é de evitar, até à ultima possibilidade, a adoção de um sistema como esse”. Ainda assim, Maria Lúcia Amaral atirou que “seria uma ideia louca deixar entrar toda a gente”.

Certo é que, segundo denunciam os sindicatos, este sistema não é apenas utilizado em momentos mais críticos — como a fase que agora atravessamos entre o Natal e o início do ano seguinte —, mas sempre que há uma enorme afluência e não há possibilidade de dar vazão aos milhares de viajantes. Repetida nas várias entradas aéreas portuguesas, a situação intensifica-se no Humberto Delgado.

“O atual Governo acusa, ou acusou muito, o anterior Governo de ter portas escancaradas. Quantas vezes ouvimos isto. Mas agora estamos num regime e num procedimento que também compromete a segurança”, denunciou o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, antes de um plenário com polícias que trabalham no aeroporto da capital.

Mas, então, com que regularidade tem sido usado este sistema que mereceu a condenação da ministra da Administração Interna? E, apesar da oposição da tutela, quem pode aprovar este sistema? Quais as diferenças para o modelo em vigor? Quando pode ser resolvida a situação complicada nos aeroportos portugueses? Respondemos às questões que têm dividido sindicatos e Direção Nacional da PSP.