É o tiro de partida para um ciclo decisivo. Quando arrancarem para a temporada política 2023/2024, António Costa e Luís Montenegro sabem que terão no fim da meta umas europeias decisivas, que ou precipitam o fim de ciclo socialista ou alimentam a máquina de triturar líderes que é o PSD. Sendo que a partir dessas eleições, agendadas para junho de 2024, o calendário torna-se impiedoso, com autárquicas em 2025 e legislativas em 2026. Por isso, o que Costa e Montenegro fizerem ao longo dos próximos meses pode ditar muito mais do que o vencedor das europeias.

Luís Montenegro é o primeiro a entrar em jogo. O social-democrata atira-se esta segunda-feira para a histórica Festa do Pontal, devolvida desde o ano passado ao calçadão de Quarteira, apostado em recuperar o ímpeto pré-Jornada Mundial da Juventude e sabendo que esta não é uma rentrée qualquer: é a última festa de família antes das regionais da Madeira, que o partido tem obrigação de ganhar sem perder a maioria absoluta, e, sobretudo, das próximas eleições europeias, agendadas para 2024 – quando em agosto do próximo ano o partido se voltar a encontrar no Algarve, o ambiente pode vir a ser muito diferente.

Os sociais-democratas estão bem conscientes do quão importante será o próximo ano. No PSD, reconhece-se que é improvável que o clima de instabilidade que marcou o arranque da maioria absoluta de António Costa seja repetível – o que implica que o partido tenha de ir para lá do combate político corpo a corpo, à boleia dos pequenos e grandes escândalos. Tem de haver um rumo diferente para vender ao país.

