Santa Casa avançou com compra do Hospital da Cruz Vermelha "sem avaliações e estratégias racionais e sustentáveis"

A compra de 55% do Hospital da Cruz Vermelha pela Santa Casa não foi sustentada em avaliações e estratégias racionais, claras e sustentáveis. Este alerta é feito no relatório e contas de 2023, segundo o qual as participações que a Santa Casa detém na área da saúde não estão “sustentadas em avaliações e estratégias racionais, claras e sustentáveis. O documento, a que o Observador teve acesso, coloca uma “especial relevância na aquisição a 14 de dezembro de 2020 de 55% do capital social da sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha”.

Esta transação foi realizada em 2020, no mesmo ano em que foi lançada a polémica estratégia para a internacionalização e também durante o mandato de Edmundo Martinho. O ex-provedor é uma das várias personalidades ligadas à gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) que começam a ser ouvidas no Parlamento esta quarta-feira, 8 de maio.

A entrada em cena da SCML foi vista como uma forma de ajudar a ultrapassar as dificuldades sentidas pelo Hospital da Cruz Vermelha, nomeadamente a falta de estratégia e de recursos da sua maior acionista, a Cruz Vermelha Portuguesa. A situação tinha sido aliás assinalada pela acionista minoritária, a empresa do Estado Parpública.

Nas contas de 2020, a Parpública registava a “degradação das condições operacionais” e a falta de estratégia para a unidade que tinha tido os piores resultados da história (prejuízos de 7,3 milhões de euros), apontando como solução a tomada de controlo por parte da Santa Casa e a nomeação de um novo conselho de administração que “traduzir-se-ão, certamente, no reforço das competências de gestão e de visão estratégica que se espera seja o ponto de inversão no desempenho daquela entidade”.

O Hospital da Cruz Vermelha veio somar-se aos negócios na saúde da Santa Casa que já são cronicamente deficitários — o hospital ortopédico de Sant’Ana na Parede e o Centro de Reabilitação de Alcoitão. As três entidades geraram no ano passado prejuízos de 21,2 milhões de euros — Sant’Ana: 8,5 milhões de euros, Alcoitão: 8,5 milhões de euros; e a sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha (HCP): 4,2 milhões de euros. No caso das primeiras duas unidades, a Santa Casa fechou um acordo, ainda no tempo do anterior Governo, com o Ministério da Saúde para o pagamento da prestação de cuidados ao abrigo do Serviço Nacional de Saúde.

Já no Hospital da Cruz Vermelha foram feitos investimentos e uma reorganização que tem permitido reduzir as perdas da instituição (em 2023, os prejuízos baixaram 26%). Daí que três anos depois de ter assumido o controlo na gestora, a SCML tenha colocado à venda a sua posição (na qual será acompanhada pela acionista minoritária Parpública) e para a qual existiam potenciais interessados.

Santa Casa garante empréstimos bancários à gestora do Hospital da Cruz Vermelha

Mas neste período, a Santa Casa tem sido chamada a suportar o financiamento da tesouraria do hospital através da emissão de garantias a passivos bancários do HCP que, no final do ano passado, tinham atingido os 13,8 milhões de euros. Este valor é comparável com os 14 milhões de euros de garantias bancárias assumidas no quadro das operações de internacionalização.

A Santa Casa assinala que “as garantias prestadas à CVP — Cruz Vermelha Portuguesa [sociedade gestora do hospital] sob a forma de cartas de conforto garantem os empréstimos bancários daquela participada. Por limitação da Parpública que detém cerca de 45%, a Santa Casa garante, sem prejuízo de exercer o direito de regresso, a totalidade das responsabilidades assumidas nesse âmbito”.

A Parpública não emite garantias, mas fonte oficial da empresa esclarece ao Observador que os apoios concedidos à Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha (CVP SGH), “foram sempre na proporção do capital das acionistas da CVP SGH, a saber a SCML com 55% e a Parpública com 45%”, sem referir valores. Sobre o processo de venda da “CVP SGH”, diz que está a evoluir de acordo com o previsto”, sem revelar detalhes.

Nas contas de 2021, a Parpública explicava que, como a Santa Casa não avançou com a aquisição das ações de que era titular na sociedade gestora do hospital, foi negociado “um novo Acordo Parassocial, o qual visou ajustar e equilibrar os poderes e deveres das partes, em função da percentagem de capital detido, do esforço financeiro efetivo de cada acionista e do nível de gestão exigível, sem perder de vista o objetivo de transmitir a totalidade da posição acionista da Parpública na empresa”.

Além de ser responsável pelos empréstimos bancários, a Santa Casa refere que foram feitas injeções de capital na sociedade gestora, através de prestações acessórias, de 17,5 milhões de euros até 2022, não especificando as participações. Já o relatório e contas da Parpública para o mesmo ano revela outro número, falando de entradas de capital na sociedade gestora, via prestações acessórias dos acionistas, de 14,6 milhões de euros. Nesse mesmo exercício, a Parpública reforçou as imparidades para a participação que detém no Hospital da Cruz Vermelha para um valor de 10 milhões de euros.

O relatório e contas da SCML, a que o Observador teve acesso, indica também um investimento financeiro na Cruz Vermelha de 6,1 milhões de euros.

Quanto realizada em dezembro de 2020, as duas instituições afirmaram que a transação teve em conta “a responsabilidade pela recapitalização da Sociedade Gestora do HCV”, bem como o desenvolvimento a curto prazo de um programa de reestruturação da atividade operacional, que será assumida pela Santa Casa, na qualidade de acionista maioritária”.