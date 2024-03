Santa Casa retira 54 milhões ao valor dos imóveis registado nas contas de 2021 e 2022

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) prevê corrigir em baixa o valor dos imóveis registado nas contas de 2021 e 2022. Esta correção terá por base as conclusões de uma auditorias às contas desses anos, da responsabilidade da anterior gestão e que não foram ainda aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social.

A referência é feita no plano de atividades e orçamento para este ano (elaborado ainda em 2023) na qual são apresentadas estimativas de correções para o ano de 2021 — de 40 milhões de euros — e de 2022 — 14 milhões de euros — o que totaliza 54 milhões de euros. Estas correções vão pesar nos resultados relativos a esses anos, agravando os prejuízos de 2021 — para 60,1 milhões de euros, e transformando os resultados positivos de 2022 — 11,9 milhões de euros — em prejuízos de 3,1 milhões de euros.

A estas correções do valor justo dos imóveis de rendimento, junta-se uma outra correção a fazer em 2023, relativa a perdas registadas em participadas no valor de 36,7 milhões de euros, que se reportam sobretudo às operações internacionais da Santa Casa. É com base nesta estimativa que este plano e orçamento previa um prejuízo (resultado integral negativo) de 62,3 milhões de euros em 2023, número noticiado esta quarta-feira pelo Correio da Manhã com base no mesmo documento.

Estas correções têm como fundamento os relatos preliminares dos auditores relativos às contas por aprovar da Santa Casa e que foram apresentadas pela anterior mesa dirigida por Edmundo Martinho. O Observador tem a informação de que este plano e orçamento, assinado pela presidente da mesa, Ana Jorge, será de novembro e que alguns números estarão já desatualizados ou foram corrigidos, mas não obteve nenhum comentário oficial da instituição.

Os auditores concluíram que os critérios adotados para valorizar as propriedades de investimento (os imóveis que a Santa Casa pode rentabilizar no mercado e que não são usados nos seus serviços) “não tiveram em consideração o valor de mercado dos imóveis no estado em que se encontram, nem os rendimentos gerados pelas rendas associada aos contratos em vigor”.

No documento já citado é referido que estes imóveis foram valorizados tendo por fundamento os “rendimentos potenciais decorrentes de eventuais beneficiações futuras, bem como da negociação de novos contratos de arrendamento, antecipando assim benefícios futuros cuja ocorrência é de elevada incerteza”. Esta prática terá conduzido “ao reconhecimento indevido, em 2021 e 2022, de ganhos de justo valor indevidos que irão muito provavelmente ser objeto de correção”.

O diagnóstico preliminar realizado pela atual gestão à situação financeira da Santa Casa com foco na execução orçamental (e com data de junho de 2023) identificou previsões excessivas nos orçamentos de receitas. Essas previsões seriam sustentadas em vendas de imóveis de valor elevado, “que permitiam inscrever dotações de despesas sem cobertura em disponibilidades reais, o que contribuiu para agravar défices de tesouraria: entre 2021 e 2022, estes défices implicaram uma diminuição de 90 milhões de euros do saldo de tesouraria”.

O plano de atividades revela ainda que poucos meses depois de ter entrado em funções, em junho do ano passado, a nova administração alertava para uma “preocupante situação económica e financeira que ameaça a sustentabilidade financeira” da Santa Casa. E admitia até como provável uma rutura de tesouraria com um défice de 25 milhões de euros no final do ano passado, o que passava pela necessidade de “reforço de 55 a 65 milhões de euros para satisfazer compromissos inadiáveis, nomeadamente despesas com pessoal”. Esse défice de 25 milhões de euros surge nas estimativas de resultados para o final de 2023, ao qual é somada a perda com as participadas.

O Observador questionou a Santa Casa sobre se este défice de tesouraria se verificou, mas não obteve resposta.

Perdas com operação internacional (Brasil) vão afetar negativamente contas de 2023 e 2024

Além das correções sobre os valores dos imóveis, outro tema sensível que suscitará correção às contas da SCML são as participadas, com os auditores a considerarem que o esforço financeiro já feito e as garantias prestadas não está devidamente refletido nas contas de 2021 e 2022, que “não refletem o risco associado a tal exposição que decorre da informação disponível nessa data.” Em causa estão as operações da Santa Casa Global com foco no Brasil e, mais concretamente no Rio de Janeiro. Esta atividade foi alvo de uma auditoria específica que apurou já perdas potenciais de 50 milhões de euros.