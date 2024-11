Sem água, luz ou rede, em Paiporta vive-se “o apocalipse”. “Nunca pensei entrar num supermercado e roubar”

Ao longo do dia, as ruas da povoação vão se tornando cada vez mais cheias e os desacatos com a polícia tornam-se frequentes. Primeiro é com uma família de quatro: um casal e dois filhos que decidem caminhar até Valência perante a falta de auxílio das autoridades. De mochila às costas, o pai, com uma criança nos braços, acaba a trocar acusações com um agente: “Onde está a ajuda? Onde está a ajuda?”, repete, visivelmente emocionado. Mais adiante, novo momento de tensão com a polícia: alguns agentes terão apanhado um jovem menor a roubar um supermercado, mas a população revoltou-se contra a detenção.

Nos últimos três dias, a polícia deteve dezenas de pessoas por furtos semelhantes em centros comerciais e lojas. Em Paiporta, nos mini mercados e supermercados, o cenário repete-se: prateleiras vazias, caixas vandalizadas, portas arrombadas. “É o apocalipse. Parece o Walking Dead. Vês coisas na televisão e dizes: pobre gente. Não imaginas nunca que te vai tocar a ti”, diz Maria José, à saída de um supermercado, também ela a segurar as compras que não pagou. “Nunca pensei entrar num supermercado e roubar. Jamais”, admite.

A subversão moral começa quando se tem a capacidade de questionar determinadas regras de conduta. E as regras parecem ter mudado para uma população descrente do apoio do governo — perante as dificuldades no terreno, o presidente do governo da Comunidade Valenciana pediu, esta tarde, ajuda ao exército espanhol para levar ajuda às populações afetadas pela DANA — dizendo que teme as fontes de subsistência de um futuro próximo.

“Há ananás, há ananás”, ouve-se gritar. Paletes com várias embalagens de ananás em lata voam em minutos, colhidas por pessoas que circundam o supermercado Mercadona. Fonte da empresa diz ao Observador que a loja está “arrasada”, mas que estão a disponibilizar à população o que conseguem “salvar do armazém”. Vários funcionários da cadeia de supermercados estão no local. A ajuda vai chegando assim.