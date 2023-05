Quando se fala da guerra na Ucrânia, “Portugal é um país neutro”. É difícil não questionar a frase de Sacha Zala, historiador e um dos mais importantes estudiosos suíços sobre neutralidade. E, claro, pedir-lhe para repetir. Portugal neutro? Como a Suíça é neutra? “Esse é o ponto da discussão, ninguém sabe o que a neutralidade realmente quer dizer”, diz ao Observador, numa conversa telefónica. A seguir, explica detalhadamente o que ela é segundo a lei internacional, a lei suíça e na cabeça da opinião pública.

“O ponto mais forte é que, na lei internacional, ser neutro significa apenas que não se participa na guerra. E não se participa. É nesse sentido que até Portugal, como a Suíça, é neutral. Esta é a definição correta de neutralidade na lei e a lei regula muito pouco. Tudo o resto que se pensa que faz parte de ser neutro, não faz.”

A conversa com Sacha Zala tinha um objetivo: perceber até que ponto a Suíça está a perder o seu estatuto de neutral, numa altura em que muitos analistas e políticos de todo o mundo acreditam que a neutralidade suíça — pelo menos na guerra com a Ucrânia — já não é o que era. Outros, apontam o dedo ao país por evitar tomar decisões difíceis, escondendo-se através do adjetivo ‘neutro’.

